Компания предупредила, что 7 января работа всех отделений и курьерской доставки будет приостановлена.

Компания "Новая почта" приостанавливает работу на Рождество, 7 января.

Новость о работе "Новой почты" сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"7 января будем праздновать Рождество со всей страной и отдыхать, чтобы с новыми силами доставлять посылки еще быстрее", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 января останавливается работа всех почтовых отделений "Новой почты" и курьерской доставки.

Читайте также"Новая почта" предупредила клиентов о новой мошеннической схеме: как не лишится посылкиКомпания продолжит работать в обычном режиме с 8 января.

Ранее стало известно, что 7 января отделения "Новой почты" и курьеры этой компании не будут работать, но заранее загруженные в почтоматы посылки можно будет получить.

Справка УНИАН. Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет 9 тыс. 300 отделений и 11 тыс. почтоматов на территории всей страны.

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