Соответствующее решение сегодня на заседании приняли 85 депутатов Киевсовета.

Киевсовет поддержал решение о создании ландшафтного заказника на обоих склонах Протасового Яра.

Об этом сообщает инициатива "Защитим Протасов Яр".

"Только что 85 депутатов Киевсовета поддержали это решение. Благодарим вас за смелость и поддержку громады! Мы осознаем, что это только начало. Что одним решением на бумаге заказник не создать. Мы готовы и мы будем работать над реализацией этого решения. Мы будем отстаивать это решение, если потребуется", - говорится в сообщении.

Участники инициативы подчеркивают, что впереди еще много работы по благоустройству и развитию Протасового Яра.

"Но важный шаг к мечте киевлян и Романа Ратушного уже сделан", - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. 9 июня под Изюмом в Харьковской области в бою погиб киевский общественный активист, руководитель организации "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный. После гибели Романа, в союзе активистов пообещали продолжить его дело и построить парк в Протасовом Яру, где в его честь посадят дуб.

В 2013 году Ратушный принимал участие в акциях Евромайдана и вместе с другими студентами пострадал во время избиения "беркутом" в ночь на 30 ноября.

В 2018 году возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", а в 2019 — одноименную общественную организацию. Инициатива нацелена на сохранение зеленой зоны в Протасовом Яру в Киеве и недопущение застройки.

***Протасов Яр – природная территория площадью 20,505 га в Соломенском районе столицы, за сохранение которой от застройки киевляне боролись несколько лет.

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