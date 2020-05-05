Журналисты узнали, сколько украинки получают за нелегальное суррогатное материнство (видео)

За одного ребенка матери платят 17 тысяч евро, а за двойню - 23 тысячи евро.

Украинки нелегально вынашивают детей на продажу заграницу и получают за это от 17 тысяч евро.

Об этом говорится в расследовании программы «Деньги».

На днях в столице разоблачили группу людей, которые продают украинских младенцев в Китай. Это международный скандал, ведь в связке работают десятки людей и врачей, как в Украине, так и в «поднебесной». И клиенты из КНР выкладывают за украинских младенцев до 50 тысяч долларов.

Журналистка программы «Гроші» позвонила в одну из клиник, чтобы узнать, сколько она получит денег, если станет суррогатной матерью. Она узнала, что только в этой клинике в очередь на суррогатную маму стоит 500 пар.

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За одного ребенка матери платят 17 тысяч евро, а за двойню - 23 тысячи евро. 8,5 тысячи евро дают еще до родов. Также в клинике отметили, что это не является каким-то запретом и полностью легально.

Впрочем, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко объясняет, что все это нелегально.

«Украинская женщина оплодотворялась генетическим материалом - или украинским, или китайским. Рождался ребенок, делались поддельные документы на подставной брак, который был мнимым, а не реальным. После этого, ребенка отвозили в Китайскую Народную Республику», - привел он один из примеров.

Юристы объясняют, что в Украине рожать суррогатным мамам детей для иностранцев прямо не запрещено. И доказать, что это именно торговля людьми, очень сложно.

«Украина за последние годы стала центром среди стран с наибольшим распространением коммерческого суррогатного материнства... Огромное количество предложений формирует достаточно низкую цену», - объяснила глава Офиса реформ при НАМН Украины Ирина Сысоенко.