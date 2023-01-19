14-го января ракета прилетела в дом в Днепре, а 15-го - в квартиру Евгения и Ольги в Херсоне.

Фотография из Днепра, как мужчина с фонариком выглядывает из окна разбомбленной многоэтажки, куда 14 января попала российская ракета, облетела мир. На снимке - Евгений Ботвинов. Его жена Ольга в тот момент находилась внутри.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", женщина получила ранение и нуждалась в медицинской помощи. Супруги из Донецка. В 2014 году они сбежали в Херсон, а оттуда, после оккупации города, в Днепр.

14 января - дату попадания российской Х-22 в дом в Днепре - Евгений и Ольга называют своим вторым днем рождения. Накануне "прилета" женщина сидела в комнате и работала за компьютером, а потом ее позвал муж и предложил лечь под одеяло, потому что было холодно. Очнулись они лишь после попадания ракеты.

"Понимаем, что мы оба живы, встаем, муж говорит: "Берем документы и выходим". Открываем дверь в соседнюю комнату, а там - пропасть до первого этажа", — говорит Ольга, квартира которой была на 9-м этаже.

Мужчина заметил, что у жены ранение в висок, по специальности он - хирург, поэтому сразу оказал ей первую помощь. Их спасли ГСЧСники через 3 часа, их спускали с помощью лестницы.

"Оконные рамы, стекло - все было просто скручено. Как мы выжили - это просто чудо, это наш второй день рождения", — говорит Ольга. Ее прооперировали. А на следующий день супругов ждала еще одна ужасная весть: 15-го января ракета попала в их квартиру в Херсоне.

Сейчас у Евгения и Ольги нет планов, что делать дальше, нужно выздороветь и оправиться от страшного события.

Российская ракета Х-22 попала в дом в Днепре 14.01.2022

14 января 2023-го года российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре. По состоянию на 17 января, когда был завершен разбор завалов, сообщалось о 45 жертвах трагедии. 19 января появились обновленные данные: в результате удара России по 9-этажке число погибших достигло 46.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что тела людей, считающихся пропавшими без вести, могут не найти. Также ранее он заявлял, что Россия могла целиться в Приднепровскую ТЭС, но промазала из-за неточной ракеты Х-22.

Трагедия разрушила жизни многих семей, одну из трагических историй рассказала жительница дома, которая с соседями встречала Новый год. Тот счастливый момент они зафиксировали на фото, четыре человека с этой фотографии погибли из-за удара ракетой РФ.

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