Судьи Окружного админсуда Киева пожаловались Зеленскому на давление

Судьи Окружного административного суда столицы заявили, что действия лиц, которые оказывают давление, координируются и финансируются из-за рубежа.

Судьи Окружного административного суда Киева пожаловались президенту Владимиру Зеленскому на давление, хотя не указали, кто именно оказывает давление на них.

Об этом говорится в открытом обращении судей, размещенном на сайте ОАСК.

«Написать это обращение нас заставила ситуация, которая складывается не только вокруг Окружного административного суда Киева, но и вокруг других органов судебной власти Украины.

В последнее время, несмотря на некоторые положительные сдвиги в коммуникации судов и общества, мы снова стали свидетелями беспрецедентного давления на судебную ветвь власти. Вы не могли не заметить попытки любой ценой очернить суды и судей, подорвать доверие украинцев к судебной системе. Политики, грантовые активисты и лояльные к ним СМИ вновь убеждают граждан страны в том, что отечественная судебная система насквозь коррумпирована, что она не способна выполнять свои функции. Особенно уязвима та часть судебной системы, которая рассматривает споры граждан и юридических лиц с государством и его органами», - сказано в обращении.

Также судьи признают, что судебная система в Украине не идеальна, но "те месседжи, которые навязываются обществу указанными лицами, не соответствуют действительности и являются ложными. Но, к сожалению, складывается впечатление, что правда и реальность - это не то, что интересует этих людей. Силы, которые финансируются и управляются из-за рубежа, откровенно давят на общество и государственные органы, требуя лишь одного - назначения иностранцев руководить украинскими судьями и судами".

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Судьи ОАСК считают, что зарубежное давление на суды является спланированным и системным.

«Системность их действий дает основания говорить о существовании плана, в котором Украине отведена не слишком почетная роль. Плана, целью которого является установление полного контроля над украинской судебной системой из-за границы и, таким образом, установление контроля над Украинским государством и его властными органами. Ведь тот, кто будет контролировать суды, будет иметь рычаг влияния на решения любого органа, включая решения президента», - отметили судьи.

Они убеждены, что нынешняя ситуация вокруг Окружного административного суда Киева является частью этого плана.

«Нас обвиняют в позорных действиях, против нас настраивают общество. Однако, хотим напомнить, что все эти обвинения уже звучали год назад, и ни одно из них не было доказано в суде ... В конце концов, несмотря на наше горячее желание и обращения по этому поводу в правоохранительные органы, в прошлом году дело, которое сейчас снова раздувают, так и не было передано в суд. Нам не дали возможности отстоять свое честное имя - дело тихо «похоронили» те же люди, которые сейчас снова произносят громкие обвинения», - жалуются судьи президенту.

Также судьи ОАСК уверяют, что «больше всех заинтересованы в установлении истины и готовы сотрудничать для обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения».

Читайте такжеОбыски в Окружном админсуде Киева: Волк и другие принимали заказные решения – САП

Как сообщал УНИАН, 17 июля прошли обыски в Окружном административном суде Киева, а также в Государственной судебной администрации.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов сообщил, что детективы НАБУ предъявили подозрение в создании преступной организации и захвате власти председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю Госсудадминистрации Зеновию Холоднюку.

Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

По данным САП, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

В САП утверждают, что эта преступная организация выносила заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Позже председатель ОАСК Волк и председатель ГСА Холоднюк заявили, что им не вручали сообщения о подозрении.

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