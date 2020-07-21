Судьи Окружного админсуда Киева пожаловались Зеленскому на давление
Судьи Окружного административного суда Киева пожаловались президенту Владимиру Зеленскому на давление, хотя не указали, кто именно оказывает давление на них.
Об этом говорится в открытом обращении судей, размещенном на сайте ОАСК.
«Написать это обращение нас заставила ситуация, которая складывается не только вокруг Окружного административного суда Киева, но и вокруг других органов судебной власти Украины.
В последнее время, несмотря на некоторые положительные сдвиги в коммуникации судов и общества, мы снова стали свидетелями беспрецедентного давления на судебную ветвь власти. Вы не могли не заметить попытки любой ценой очернить суды и судей, подорвать доверие украинцев к судебной системе. Политики, грантовые активисты и лояльные к ним СМИ вновь убеждают граждан страны в том, что отечественная судебная система насквозь коррумпирована, что она не способна выполнять свои функции. Особенно уязвима та часть судебной системы, которая рассматривает споры граждан и юридических лиц с государством и его органами», - сказано в обращении.
Также судьи признают, что судебная система в Украине не идеальна, но "те месседжи, которые навязываются обществу указанными лицами, не соответствуют действительности и являются ложными. Но, к сожалению, складывается впечатление, что правда и реальность - это не то, что интересует этих людей. Силы, которые финансируются и управляются из-за рубежа, откровенно давят на общество и государственные органы, требуя лишь одного - назначения иностранцев руководить украинскими судьями и судами".
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Судьи ОАСК считают, что зарубежное давление на суды является спланированным и системным.
«Системность их действий дает основания говорить о существовании плана, в котором Украине отведена не слишком почетная роль. Плана, целью которого является установление полного контроля над украинской судебной системой из-за границы и, таким образом, установление контроля над Украинским государством и его властными органами. Ведь тот, кто будет контролировать суды, будет иметь рычаг влияния на решения любого органа, включая решения президента», - отметили судьи.
Они убеждены, что нынешняя ситуация вокруг Окружного административного суда Киева является частью этого плана.
«Нас обвиняют в позорных действиях, против нас настраивают общество. Однако, хотим напомнить, что все эти обвинения уже звучали год назад, и ни одно из них не было доказано в суде ... В конце концов, несмотря на наше горячее желание и обращения по этому поводу в правоохранительные органы, в прошлом году дело, которое сейчас снова раздувают, так и не было передано в суд. Нам не дали возможности отстоять свое честное имя - дело тихо «похоронили» те же люди, которые сейчас снова произносят громкие обвинения», - жалуются судьи президенту.
Также судьи ОАСК уверяют, что «больше всех заинтересованы в установлении истины и готовы сотрудничать для обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения».
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Как сообщал УНИАН, 17 июля прошли обыски в Окружном административном суде Киева, а также в Государственной судебной администрации.
Впоследствии журналист Юрий Бутусов сообщил, что детективы НАБУ предъявили подозрение в создании преступной организации и захвате власти председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю Госсудадминистрации Зеновию Холоднюку.
Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.
По данным САП, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.
В САП утверждают, что эта преступная организация выносила заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.
Позже председатель ОАСК Волк и председатель ГСА Холоднюк заявили, что им не вручали сообщения о подозрении.
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