Семья убитой девочки собирается обжаловать приговор.

Сегодня Раздельнянский районный суд Одесской области приговорил к 15 годам тюрьмы Николая Тарасова, который обвиняется в убийстве 11-летней жительницы Ивановки Дарьи Лукьяненко в райцентре Ивановка, совершенном в 2019 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор оглашен сегодня, 20 января.

Суд признал виновным Тарасова по трем статьям Уголовного кодекса Украины – по ст. 146 (похищение), ст. 152 (попытка изнасилования) и ст. 115 (умышленное убийство). По ст. 297 (надругательство над телом) Тарасов оправдан.

Свое решение – 15 лет лишения свободы – суд мотивировал тем, что, исходя из европейской практики, злоумышленник должен не только понести наказание, а и получить возможность исправиться.

Также суд учел молодой возраст обвиняемого, отсутствие вредных привычек и судимостей.

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Кроме того, суд удовлетворил частично гражданский иск отца убитой девочки. В частности, Тарасов должен возместить моральный вред в сумме 800 тыс. грн, а также материальный – 35 тыс. грн, потраченные на похороны, и 1 тыс. 133 грн – расходы на топливо.

Адвокат потерпевшей стороны заявил журналистам, что будет обжаловать приговор. Семья Лукьяненко считает, что Тарасов должен получить пожизненное заключение.

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области: детали

11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла в середине июня 2019 году в родном поселке по дороге на танцевальный кружок. Ее искали шесть дней полиция, Нацгвардия и волонтеры. Привлекли даже кинологов и пилотов.

Участники поисковой операции прочесывали местность вокруг населенного пункта в радиусе 20 км. А нашли тело девочки в нескольких метрах от того места, где ее видели в последний раз, во дворе Тарасова, в выгребной яме.

Подозреваемый под давлением улик признался не только в совершении жестокого убийства, но и попытке изнасиловать девочку в своем доме.

Первое судебное заседание по делу состоялось около года назад. И это было единственное заседание, на котором присутствовали журналисты, дальше дело рассматривали в закрытом режиме. Сегодня прессе снова разрешили присутствовать в зале суда — уже на приговоре.

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Автор: Лариса Козовая