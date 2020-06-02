Администрация одесского рынка "7-й километр" после сегодняшних погромов обратилась к предпринимателям

Коммерсантам, которых на рынке работает около 60 тысяч, обещают оказывать всяческую поддержку в решении спорных вопросов.

В Одесской области администрация промтоварного рынка «7-й километр», на котором сегодня были погромы и стрельба, призвала предпринимателей к мирному решению конфликтов.

Об этом сказано в официальном заявлении администрации.

Отмечается, что 2 июня на территории рынка между предпринимателями торговых объектов, расположенных по соседству, произошел резонансный конфликт на бытовой почве, который привел к ЧП с пострадавшими.

«Администрация обращается ко всем предпринимателям, которых на рынке работает 60 тыс. человек, и призывает разрешать конфликтные ситуации любого происхождения исключительно мирным путем. Со своей стороны, мы готовы оказывать всяческую поддержку в решении спорных вопросов в сугубо правовом поле», - сказано в заявлении.

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Как отмечается, такие происшествия негативно отражаются на репутации рынка и дестабилизируют его работу. Поэтому коммерсантов просят быть взаимовежливыми и благоразумными, уважать друг друга, так как все объединены одним делом и одной территорией торговли.

Как сообщал УНИАН, сегодня на промтоварном рынке «7-й километр» неизвестные в масках устроили стрельбу в магазине, ранив двух человек. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Очевидцы сообщили, что видели группу людей (часть из них в крови) с битами, которые бьют стекла магазина тканей МЕГА TEX.

Позднее в полиции заявили, что конфликт произошел между двумя группами сирийцев, которые торгуют тканями в разных магазинах. В полицию были доставлены 10 участников конфликта, стрелявших разыскивают.

По факту хулиганства открыто уголовное производство.

Справка УНИАН. ООО «Промтоварный рынок» («7-й километр») — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Находится в пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области. На рынке работают около 60 тыс. человек, функционируют 15 тыс. торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. Рынок посещают порядка 200 тыс. человек в день.

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