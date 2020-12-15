Станции и пересадка закрыты до завершения проверки.

Станции метро Киева «Крещатик» и «Майдан Незалежности» закрыты на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании.

Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен» в Twitter.

«Станции «Крещатик», «Майдан Незалежности» и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!» - говорится в сообщении.

Информация об открытии станции будет обнародована сразу после завершения проверки.

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Как известно, сегодня в центре Киева митингуют представители малого и среднего бизнеса. Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для Фопов. Они также протестуют против возможного локдауну. Между ними и правоохранителями произошли столкновения, есть пострадавшие с обеих сторон.

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Автор: Инна Андалицкая