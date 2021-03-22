Адвокаты завтра подадут апелляцию на приговор Стерненко

В апелляционной жалобе защитники будут просить суд отменить меру пресечения для Сергея Стерненко, а также приговор по делу о "похищении" антимайданівця.

Адвокаты завтра подадут апелляцию на приговор активисту Сергею Стерненко, которым он осужден к 7 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Маси Найем. Он рассказал, что завтра через канцелярию Приморского райсуда в Апелляционный суд будет подана апелляционная жалоба, в которой защита Стерненко будет просить суд, во-первых, отменить меру пресечения Стерненко в виде содержания под стражей, а также отменить обвинительный приговор суда первой инстанции, которым Стерненко осужден к лишению свободы. Читайте такжеСторонники Стерненко анонсировали новую акцию возле Офиса президента Дело Стерненко: что известно 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Хилюк

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