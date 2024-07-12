Статус УБД можно будет оформить на портале 'Дія'

Федоров отмечает, что это упростит жизнь защитникам и уменьшит нагрузку на воинские части.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отмечает, что статус участника боевых действий можно будет оформить на портале "Дія". Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что правительство дало старт соответствующей услуге.

"Скоро защитники и защитницы смогут оформить статус участника боевых действий на портале "Дія". Сейчас, чтобы подать документы на статус УБД, надо обращаться или в специальную комиссию, или в воинскую часть. Скоро это все можно будет сделать через портал "Дія" в несколько кликов", - сообщил Федоров.

Он отметил, что это упростит жизнь нашим защитникам и уменьшит нагрузку на воинские части.

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"Уже сейчас в приложении "Дія" доступны удостоверения УБД для военных и их семей. Работаем, чтобы защитники не стояли в очередях и не тратили времени на бумажки", - написал министр.

Улучшения для военнослужащих

Ранее был расширен перечень поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военнослужащих.

"Укрзализныця" отметила, что продолжает трансформировать внутренние процессы, чтобы обеспечить военнослужащих Сил обороны Украины местами в поездах при необходимости срочных поездок.

Так, заявлено было, что с 8 июля оформить заявку на бронирование билетов можно будет в период от пяти суток до рейса - до непосредственно дня отправки.

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