Их нашли с помощью мобильного сканера.

В Одесской области правоохранители нашли на границе коллекционные монеты, серебряные столовые приборы и уникальное зеркальце, которые пытался вывезти из Украины пожилой иностранец.

Как сообщили в Южном региональном управлении ГПСУ, в пункте пропуска "Орловка" обнаружили предметы старины, которые могут иметь культурную или историческую ценность. Их нашли во время совместного с таможенниками осмотра микроавтобуса Volkswagen, которым управлял 78-летний гражданин Швеции.

В частности, нашли шведскую золотую монету номиналом 10 крон 1909 года, серебряную российскую монету "чистого серебра 4 золота 21 доля" 1815 года, серебряную монету 925 пробы "Молодая Сильвия" (Швеция), серебряную монету в честь 400 лет Тридцатилетней войны 1921 года, специальную серебряную шведскую крону 1935 года. Также иностранец вез четыре шведские серебряные монеты короля Густафа VI Адольфа 1950, 1946, 1956, 1969 годов, серебряную коллекцию Lambert & Butler 1980 года и тому подобное.

Видео дня

Предметы изъяли до решения суда, их направят на экспертизу. А в отношении иностранца составили протокол по ст. 471 ТКУ "Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами".

Как уточнили в Одесской таможне, всего обнаружили 46 серебряных предметов домашнего обихода и монет, подавляющее большинство которых имеют признаки старины.

"Каких-либо разрешительных документов на перемещение серебряных монет, отчеканенных с 1909 года, чайника для заварки, рюмок-кубачей, зеркальца, пивной кружки, вилок и ложек, от кофейных, чайных и десертных до для первых блюд и пунша, у мужчины не было", - рассказали таможенники.

Коллекционные монеты

Напомним, на аукционе в Дании продали часть коллекции монет известного магната Ларса Эмиля Брууна. Мужчина умер в 1923 году и завещал, что собранные им 20 тысяч монет должны хранить в течение 100 лет, прежде чем продать.

Торги провел аукционный дом Stack's Bowers, они достигли рекордной суммы в 14,8 миллионов евро. Всего было представлено 286 лотов.

Вас также могут заинтересовать новости: