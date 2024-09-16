Их взяли с коллекции, которая сотню лет была скрыта от людских глаз.

В Дании за баснословную сумму ушли с молотка некоторые экземпляры из коллекции монет магната Ларса Эмиля Брууна. Его коллекция оставалась нетронутой последнюю сотню лет.

Торги, которые провел аукционный дом Stack's Bowers в Копенгагене, достигли рекордной суммы в 14,8 млн евро. На аукционе было 286 лотов из коллекции, насчитывающей 20 тыс. монет, включая редкие монеты и медали норвежских, датских и шведских викингов, пишет BILD.

"Коллекция уникальна во многих отношениях. Например, потому что она пролежала 100 лет, и никто ее не трогал", - прокомментировал профессиональный нумизмат и эксперт Майкл Форнитц.

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Кто такой Ларс Эмиль Бруун

Мужчина родился в 1852 году. Был датским бизнесменом и нумизматом. Он рос в бедности, но смог разбогатеть на торговле сливочным маслом. За свою жизнь он собрал одну из самых выдающихся коллекций редких монет.

Его наследники исполнили его последнюю волю и хранили монеты сто лет.

Другие новости о монетах

Монета, которую называют "самой редкой" в Австралии, продана за невероятные $106 тыс. Королевский монетный двор Австралии выпустил лишь пять таких однокилограммовых монет в 2016 году в честь Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

А в начале августа была продана одна из самых редких монет с "уникальной" датой. Коллекционеры назвали эту редкую монету "Святым Граалем".

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