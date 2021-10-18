На бывшего политзаключенного составили административный протокол.

На бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха участковый составил протокол за сожжение чучела президента Владимира Зеленского во время акции в День защитников и защитниц Украины в Киеве.

Об инциденте в Киеве Балух написал на своей странице в Facebook.

"На меня был составлен, уже в родном государстве, первый админпротокол... Когда на Майдане, по завершению шествия на День защитника, Покрова Пресвятой Богородицы, рождения УПА и Дня Украинского Казачества, молодежь устроила сожжение чучел "ВагнерГейта!" и "зЕ#уйла", с процессом добычи огня у ребят возникли определенные трудности...", – добавил он.

Читайте такжеСледователи допросили Балуха по делу о его избиенииЭкс-политзаключенный подчеркнул, что "в деле национально-освободительной борьбы практический опыт – вещь едва ли не самая выдающаяся...".

"Имею честь похвастаться, что у меня это получилось с первой попытки, и чучело с табличкой "ВагнерГейт" загорелось в самом сердце Киева! Вот именно за это... на меня и был составлен протокол участковым Шевченковского р-на г. Киева", – сказано в заметке Балуха.

Напомним, День защитников и защитниц Украины отмечается 14 октября. В этот день в Киеве состоялся Марш славы УПА, а также митинг.

Владимир Балух – фермер и активист из захваченного Россией Крыма. Оккупанты задержали его в 2016 году и отправили за решетку. Балуха освободили летом 2019 года в рамках обмена пленными, о котором договорились Украина и РФ.

Авторы: Дмитрий Хилюк, Екатерина Присяжнюк