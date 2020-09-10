В акции принимают участие члены "Движения сопротивления капитуляции», «Правого сектора», «Демократического топора», "Нацкорпуса" и других сил.

Патриотически настроенные активисты устроили митинг под государственной резиденцией президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.

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Как сообщает "Эспрессо", в акции принимают участие члены "Движения сопротивления капитуляции», «Правого сектора», «Демократического топора», "Нацкорпуса" и других сил.

Активисты намерены протестовать из-за готовности властей осуществить совместное с представителями оккупационных властей ОРДЛО инспекцию украинских позиций вблизи Шумов. Хотя "инспекцию" отменили, сам факт подготовки к ней активисты рассматривают неправильным.

Участники митинга также требуют создания ВСК по делу Шеремета, а также о ситуации с российскими «вагнеровцами».

На стримах с места событий можно видеть, что активисты принесли на акцию зеленое чучело, сделанное из игрушки, а также написали краской на воротах слово "импичмент".

Ситуация вблизи Шумов на Донбассе и угрозы боевиков

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8: 00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

Впрочем, совместное инспектирование 10 сентября сорвалось. Россия и боевики так называемой "ДНР" выдвинули новые требования по совместной инспекции в районе села шумы Донецкой области, которые не обсуждались в ходе внеочередной конференции трехсторонней контактной группы (ТКГ).

В ОП сообщили, что согласованное "инспектирование" не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

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Автор: Дмитрий Захаров