Коллаборанты помогли уничтожить город за 35 тыс. рублей (17 тыс. гривен) в месяц.

Появились сведения о зарплатах так называемых "заместителей главы" Мариуполя. Оказывается, они помогли уничтожить родной город за месячную зарплату в размере 35 тыс. рублей (17 тыс. гривен) от оккупантов.

Такой информацией поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в личном Telegram-канале.

"Заместители главы оккупационной администрации в Мариуполе — вся шестерка мразот получает заработную плату в размере 35 тыс. рублей. А еще сейчас и по рукам [получает] за воровство и схемы от МГБ и ФСБ. Кроме того, им официально сообщили, что если даже подумают заселиться в новые квартиры, то потеряют голову. Буквально. То есть, мразота помогла уничтожить Мариуполь и убить более 22 тысяч гражданских за 17 тыс. грн. на месяц", — сообщил Андрющенко.

Напомним, 20 августа в Мариуполе совершили покушение на гауляйтера Константина Иващенко. Однако назначенный оккупантами "мэр" смог выжить.

А тем временем в городе начался снос почти полностью уничтоженных многоэтажек. Рашисты "кормят" людей обещаниями выдать новое жилье вместо разрушенного в результате захвата Мариуполя.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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