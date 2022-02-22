Отказ от вступления Украины в НАТО ради предотвращения войны и прекращения конфликта между Украиной и Россией готовы поддержать лишь 14% опрошенных.

43% украинцев не готовы идти на уступки России, даже в обмен на прекращение вооруженной агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные сегодня в Киеве результаты общенационального опроса, который был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

Респондентам задавали вопрос, какие шаги украинской власти лично поддержали бы в обмен на согласие России прекратить агрессию против Украины. Предоставлялось несколько вариантов ответов.

Согласно данным опроса, 14,5% готовы ради предотвращения войны и прекращения конфликта между Украиной и Россией поддержать отказ от вступления Украины в НАТО.

С предоставлением так называемым "ДНР"/"ЛНР" "особого статуса" в составе Украины согласились бы 8,4%; о возобновлении водоснабжения в оккупированный Крым - 4,3%; с изменением унитарного устройства на федеративное согласились бы 4%.

Ради прекращения агрессии согласны на признание Крыма частью России 2,7% опрошенных. Около 1% сказали, что допускают другие уступки, которых нет в перечне ответов. Не определились почти треть респондентов - 32,2%.

Как проводился опрос

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии провели опрос в течение 1-12 февраля. Было опрошено 2001 респондента по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

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