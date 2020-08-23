Оскандалившаяся заявлением об украинских героях Снежана Егорова пожаловалась на угрозы в соцсетях

Назвавшая украинских защитников "рагулями" ведущая обратилась в полицию из-за угроз в соцсетях.

Снежана Егорова после скандала из-за критики образа украинских героев пожаловалась на угрозы в сети и обратилась в полицию.

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Об этом телеведущая написала на своей странице в Facebook.

"Известная ведущая оправдывается, что ее высказывания в интервью были вырваны из контекста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Егорова также сделала официальное заявление в Facebook и опубликовала видео с более полной записью резонансного эфира.

Что заявила скандальная ведущая

Ведущая обвинила ряд СМИ в том, что они "намеренно перекрутили и распространили" в информпространстве ее заявление, и призывает исправить опубликованные материалы и извиниться "за призывы к насилию, угрозы и клевету, которые звучат в мой адрес, но самое главное, в адрес моих детей".

Егорова рассказала, что передала правоохранителям все материалы по факту "клеветы, угроз в соцсетях, формирование заведомо ложной информации" и номера телефонов, с которых поступали угрозы ей и ее детям. Также она написала заявление в полицию, которое было внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Ситуацию взял "под личный контроль" одним из народных депутатов "с целью предотвращения насилия над малолетними детьми и борьбы с терроризмом". Он же и направил депутатский запрос, чтобы выяснить "обстоятельства и всех участников этого дела".

"Комментарии к этому видео открыты и фиксируются в качестве доказательной базы", - добавила Егорова.

Что случилось?

21 августа Егорова в эфире программы "ПрямоTalck" цинично высказалась в адрес украинских воинов.

"Все что предлагается в последнее, постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Селюки, которые разговаривают на суржике.И готовы свою жизнь положить... Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет", - сказала Егорова.

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Автор: УНИАН