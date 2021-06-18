Процедуры, которые любит Тищенко, – это ботокс, маникюр, педикюр, всевозможные маски для лица, пишет издание.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко регулярно пользуется услугами пластического хирурга.

Об этом пишет Страна со ссылкой на близких к нардепу информаторов.

Авторы материала отмечают большую возрастную разницу Тищенко с его супругой Аллой Барановской.

"Коля максимально хочет продлить свою молодость и боится любых признаков старения. Алла моложе его на 23 года, и это его стимулирует и подстегивает", – рассказал собеседник.

Читайте такжеКорниенко хочет оставить Тищенко права голоса в партииТищенко ухаживает за лицом в салоне красоты в Печерском районе Киева и пользуется услугами пластического хирурга.

"Процедуры, которые любит Тищенко, – это ботокс, маникюр, педикюр, всевозможные маски для лица и даже патчи под глаза. Знаете, такие, которые актрисы и модели клеят по утрам от мешков и синяков", – добавляет инсайдер, уточняя, что недавно "слуга" претендовал на статус секс-символа в светской тусовке.

Он пользуется услугами визажистов и гримеров.

Николай Тищенко до победы на местных выборах и получения мандата в президентской фракции "Слуга народа" был ведущим украинских развлекательных программ. У депутата в Киеве есть свои VIP-рестораны, в которых отдыхает столичный политикум.

Во время локдауна заведения Тищенко неоднократно нарушали карантинные ограничения, из-за чего сам нардеп был регулярным фигурантом скандалов.

17 июня Тищенко подрался с депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой прямо посреди парламентского зала у трибуны.

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Автор: Иван Бойко