Трудовая миграция стала угрожающим трендом в современной Украине.

Украину за 30 лет независимости, по приблизительным оценкам, покинули до 10 миллионов трудовых мигрантов, а это население нескольких областей.

Об этом говорится в материале "24 канала".

Как отмечает издание, по оценкам бывшего министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, за минувшее десятилетие из Украины выехали и не вернулись почти 4 миллиона украинцев, то есть чуть менее 10% населения страны. В то же время более точные цифры привести невозможно, потому что последняя перепись населения Украины делалась в 2001 году, а перепись 2020 года была лишь виртуальной.

В то же время, говорится в материале, официальная статистика свидетельствует, что сейчас за границей постоянно находятся примерно 2,5-3 миллиона украинцев. При этом количество трудовых мигрантов может увеличиваться в несколько раз вследствие так называемой сезонной миграции.

Авторы материала констатируют, что эти цифры являются приговором для государства, ведь они указывают на то, что люди не верят властям и не имеют желания жить в Украине. В то же время это сигнал для чиновников, что уже давно пора наконец что-то сделать для разрешения ситуации.

При этом авторы материала прогнозируют: если государство не примет меры и не создаст условия для возвращения гастарбайтеров, украинцев вскоре будет не 40, а 30 миллионов.

Автор: Григорий Бондарь