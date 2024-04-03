Выяснилось, что женщины более склонны верить в такие вещи.

Около трети опрошенных граждан Украины верят в астрологию (влияние небесных тел на земной мир и человека), а четверть - в экстрасенсорные способности (ясновидение, возможность двигать предметы силой мысли). Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, социологи поинтересовались у украинцев их отношением к астрологии, тарологии и экстрасенсорным способностям. Респонденты должны были ответить "скорее верю" или "скорее не верю".

Результаты опроса показали, что 35% украинцев верят в астрологию (63% - не верят, 2% - затруднились ответить), 25% верят в экстрасенсорные способности (73% - не верят, 2% - затруднились ответить), 15% верят в тарологию (82% - не верят, 2% - затруднились ответить). В то же время, по крайней мере в одно из этого перечня верят 43% украинцев (56% - не верят).

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Также опрос показывает, что вера распространена среди всех категорий населения. В частности, можно обратить внимание на более высокий показатель среди женщин (49% верят в хотя бы одно из перечня против 36% среди мужчин), среди более старших респондентов (показатель растет с 26% среди респондентов до 30 лет до 51% среди респондентов 60+ лет), среди менее состоятельных респондентов (если среди респондентов с высоким уровнем достатка 34% верят в хотя бы одно из перечня, среди лиц с очень низким достатком - 65%).

Как сказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, кризисные и психологически сложные периоды (как на общественном, так и на личностном уровнях) являются "благоприятной" средой для роста интереса к таким вещам, как астрология, экстрасенсорные способности, тарология.

"По результатам опроса КМИС для NDI в ноябре 2023 года 66% украинцев отмечали ухудшение психического здоровья после полномасштабного вторжения (73% среди женщин и 56% среди мужчин). Кроме этого, взрывное развитие цифровых технологий и их прочное проникновение в повседневную жизнь людей значительно "упрощает" прикосновение жителей к астрологам, прорицательницам и т.д.", - отметил Грушецкий.

Отмечается, что опрос проводился с 17 февраля по 5 марта 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 2008 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Статистическая погрешность такой выборки не превышает 2,4%.

Как сообщал УНИАН, победитель "Битвы экстрасенсов" Сурен Джулакян эксклюзивно для УНИАН составил китайский гороскоп на апрель 2024 года. В частности, в его прогнозе для тех, кто рожден в год Дракона, апрель придет под символом "далекие звезды". Ресурсов должно хватить для всего жизненно необходимого, но вот самые заветные желания пока останутся за горизонтом.

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