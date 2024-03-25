Месяц сулит разные события и эмоции.

Победитель "Битвы экстрасенсов" Сурен Джулакян эксклюзивно для УНИАН составил китайский гороскоп на апрель 2024 года. Узнайте, что вас ждет в следующем месяце в своем детальном прогнозе.

Год Крысы

Если вы рождены в год Крысы, то апрель придет к вам под символом "каменной розы". Все будет построено на противоречиях и ваш успех будет зависеть от того насколько хорошо вы будете совмещать несовместимое и держать баланс между крайностями. Месяц будет для вас не простым. Многое выйдет за рамки вашего понимания и ранит вас в самое сердце. Это время прощания с иллюзиями, период болезненной трансформации из романтика в реалиста…

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В сфере здоровья вас прежде всего могут подвести нервы. Такой месяц почти всегда приносит слезы, истерики, бессонницу. У вас могут проявиться страхи и фобии, которыми вы ранее не страдали. Также в такой период нужно беречь свою биологические фильтры: под ударом почки, печень и лимфоузлы.

В сфере финансов все будет относительно стабильно. Вы не окажетесь за чертой бедности. Но, и не разбогатеете. Берегитесь обманов, афер и подстав. Вам не единожды будут предлагать "кота в мешке". Не верьте словам. Верьте документам и реальным цифрам. Не скупитесь на подарки для родных и близких. Щедрость к ним окупиться во сто крат!

В сфере отношений и любви вы можете потерпеть полный крах. Причина – ваши иллюзии. Вы упорно выдаете желаемое за действительное. Не учитываете желания партнера. Подавляете его волю. Если вы женщина, то ваши капризы в апреле могут толкнуть партнера в объятия любовницы. От вас он также может уйти в запой. Если вы мужчина, то рискуете встать на дорогу домашней тирании, деспотизма. Держите себя в руках! Проявляйте мягкость и терпение.

Год Быка

Если вы рождены в год Быка, нынешний апрель придет к вам под символом "веселая карусель". Впрочем, веселья в этом месяце у вас может быть не так уж и много. Это месяц обнуления энергии. Люди, проживая такой период, как бы впадают в детство. Вы можете проявлять негативные стороны характера. Иногда, вы сами будете удивляться и ужасаться тому, что из вас "прет". А окружающие в это время должны вас воспитывать и выбивать из вас дурь и глупость.

В сфере здоровья апрель не принесет особых проблем. Это неоспоримый плюс наступающего периода – все уроки вы будете получать через взаимоотношения и коммуникации. Впрочем, это не отменяет ваших уже существующих "вавок". Вовремя принимайте свои обычные лекарства и посещайте лечащего врача. Соблюдайте элементарные правила здорового образа жизни и апрель пройдет благополучно.

В сфере финансов могут возникнуть проблемы. Скорее всего вы будете слишком поглощены аспектом общения и отношений. Вы можете упустить момент, когда закрома опустошаться. Не запускайте своих дел. Эмоциями сыт не будешь! Учитесь лечить душевные раны трудом – это один из основных ваших уроков на апрель.

А вот сфера отношений и любви как раз станет для вас основной ареной проживания нового жизненного опыта. Важно усвоить, что окружающие ничем вам не обязаны и ни в чем перед вами не виноваты. Все, что происходит – ваша ответственность и результат вашего поведения в прошлом.

Год Тигра

Если вы рождены в год Тигра, то апрель придет к вам под символом "хрустальная чаша". Это месяц кармических отработок, он никогда не бывает легким. Даже позитивные события могут приобретать оттенок некой грусти и даже фатальности. Все, что будет происходить – от вас не зависит. Вам останется только покорно идти той дорогой, по которой вас направит судьба.

В сфере здоровья вас ждет постоянное ощущение упадка сил и безысходности. Не стоит воспринимать это как признак плохого здоровья и искать у себя симптомы страшных болезней. Кармический месяц всегда высасывает из человека очень много жизненной энергии. Улучшить самочувствие вы можете за счет здорового образа жизни: регулярный сон, умеренное питание, контроль эмоций. Также в апреле вам стоит обратить внимание на здоровье тех органов, которые работают по принципу чаши. Это желчный и мочевой пузыри, а также сердце.

В сфере финансов вам нужно быть очень осторожными. Ведь первое проявление кармы – это как раз наказание потерями и нищетой. И, поверьте, лучше оплатить долги деньгами и материальными благами, чем здоровьем или даже жизнью. Вас могут обмануть или обокрасть. Вы сами можете потерять круглую сумму или напрочь забыть куда ее положили в своем же доме. Словом, при необходимости будьте готовы затянуть пояс потуже, а еще лучше приготовьте некую сумму на черный день.

Карма может настигать вас и через сферу семьи и любви. При чем это не будет просто разрыв или развод. Это будет ежедневное распиливание вашего мозга. Упреки, требования, ультиматумы. Ваша вторая половинка может моментально превратиться в сущего демона. Но, это не вина партнера. Просто для вас настал кармический месяц…

Чем я могу вас утешить? Ну, во-первых, после отработки кармы всегда приходит период новых возможностей, удачи. А во-вторых, смягчить кармическое наказание всегда можно благими делами. Поэтому, в апреле спешите творить добро!

Год Кролика

Если вы рождены в год Кота и Кролика, то апрель придет к вам под символом "табун лошадей". Энергия месяца будет очень динамичной! Она буквально понесет вас вперед. Но, есть в ней несколько подвохов. Первый – инстинктивность. Вас будет сносить первобытными порывами, поэтому включайте мозг и обдумывайте последствия своих действий. Второй негативный аспект месяца – скачка на износ. Возможностей будет много. Но, помните, что усидеть на всех стульях невозможно.

В сфере здоровья месяц принесет значительные улучшения. Пройдет хандра и думать о болячках будет некогда. Вам стоит признать, что иногда вы немножко ипохондрик. Человек, придумывающий себе проблемы от скуки. А если проблема, действительно, есть, то вы склонны раздувать ее до вселенских масштабов. Ваше здоровье не такое хилое, как кажется. Многие, конечно, будут отрицать это и сейчас. Но, лучше казаться больным, чем им быть на самом деле.

В сфере финансов вас ждет долгожданный прорыв! Вы довольно долго и упорно нарабатывали авторитет в своей профессии. Вы старались и вкладывали ресурс в развитие себя, заботились о своей репутации. И вот теперь настало время пожинать плоды. Только пусть новые возможности не вскружат вам голову. Транжирить и шиковать рано! Часть заработанного опять же нужно вложить в свое развитие: заказать рекламу, пройти курсы, поработать над своим стилем. Или как-то еще вложиться в укрепление своих позиций в той нише, которую вы занимаете.

В сфере семейной жизни и любви будет спокойно и мирно. Ваше материальное положение будет радовать близких, а количество упреков и претензий значительно снизится. Что ж! Нет ничего зазорного, чтобы радовать родных подарками и обеспечивать их потребности. Только ваше внимание не заменят никакие презенты! Помните это и не пытайтесь купить семейный покой и гармонию за деньги.

Год Дракона

Если вы рождены в год Дракона, то апрель к вам придет под символом "далекие звезды". Ресурсов вам хватит для всего жизненно необходимого, но вот самые заветные желания пока останутся за горизонтом. Ваша задача в этом месяце не сдавать позиций и не отказываться от своих желаний. Энергия месяца повлияет на вас так, что вы как бы будете в тени. Но, это иногда даже к лучшему. Пока на арене бьются другие – вы тихо будете делать свои дела и решать свои проблемы. Пока вы в тени окружающим будет сложно разглядеть, как именно вы добились своей цели.

В сфере здоровья месяц будет довольно обыденным. Иногда может болеть голова, подниматься или падать давление. Чаще на вас будет накатывать лень от нехватки ярких событий. Не позволяйте себе лежать на диване целыми днями. От пассивности вы и впрямь можете заболеть. Лучше сделать над собой усилие и начать шевелиться: прогулки, комплекс простых упражнений и у вас значительно прибавится сил и энергии.

В сфере финансов придется экономить и откладывать на черный день. Энергия месяца такова, что он может действительно настать. Вам стоит поискать несколько небольших фрилансов или подработок, чтобы покрыть все свои счета в апреле. Возможны непредвиденные расходы на всевозможные ремонтные работы. Опять же по мелочам, но в итоге сумма может накопиться немалая. Так что бережно относитесь к вещам, чтобы не делать лишних трат.

В сфере отношений вам не придется ничего доказывать или решать. Все может просуществовать по накатанной. Но, это не значит, что проблем в вашем союзе нет. Вы молчите о своей тоске, а ваш партнер – о своей. В апреле у вас будет возможность либо все прояснить и вывести отношения на новый уровень, либо их прекратить. В этом месяце все будет зависеть от вашего желания что-то поменять.

Год Змеи

Если вы рождены в год Змеи, то апрель придет к вам под символом "оазис в пустыне". Это время дается вам, чтобы перевести дух, набраться сил и восстановить ресурс. Вы как путник, который должен пересечь пустыню. Вы не можете остаться в оазисе навсегда. Энергия месяца будет довольно щедра и даст в избытке все, что вы растратили ранее. Но, спешите наполнять фляги водой. Если вы проведете апрель в праздности и лени, в будущем вас ждет депрессия, ухудшение здоровья и финансового положения.

В сфере здоровья апрель будет питать вас энергией. Наполнять вас силой и энтузиазмом. Скорее всего, вам захочется активности. Гуляйте, пробуйте разные виды спорта, пройдите курс оздоровительного массажа. Ваша активность сейчас – это залог крепкого иммунитета до конца весны.

В сфере финансов в апреле у вас будет и стабильность, и даже некий прорыв. Будут и предложения, и возможность их принять. К покупкам нужно относиться с умом, но затягивать пояс потуже пока не придется. Поэтому, купите все то, в чем нуждаетесь. А вот для крупных инвестиций этот месяц не подходит. Вы будете слишком расслаблены, чтобы просчитать все риски наперед.

В сфере отношений будет жарко. Ваш партнер захочет много внимания к своей персоне. Обострится чувство собственности, вспыхнет огонь ревности. Апрель может привнести в ваше личную жизнь настоящие шекспировские страсти. Позвольте ярким событиям и переживаниям захватить вас, но лишь на время. И, конечно, знайте рамки, чтобы ваши игры не закончились как у Отелло и Дездемоны.

Год Лошади

Если вы рождены в год Лошади, то этот апрель придет к вам под символом "магический жезл". Но, не стоит думать, что все будет в вашей жизни происходить как по волшебству. Без ваших действий и без вашего труда. Магический жезл работает только тогда, когда находится в руках Мастера. Сам по себе – он мало на что способен. Особенность месяца в том, что вам открыто все! Вам нужно знать, чего вы хотите и не метаться от одного к другому и обратно. Берите то, что хотели, когда не было такого выбора. Остальное – ненужная суета.

В сфере здоровья наступает благоприятный период, чтобы повысить иммунитет, укрепить нервы, избавиться от вредных привычек и излишеств. Здесь вы должны работать на опережение. Болезнь непременно захочет к вам подступиться с приходом жары. А вы уже во всеоружии. Впрочем, слабым местом вашего организма в апреле может стать костная система, позвоночник, суставы. Берегитесь травм и физических перегрузок. Если планируете заняться спортом, то делайте это постепенно.

В сфере финансов в апреле все будет зависеть от вас. Сколько заработаете – столько и получите. Вы можете распоряжаться финансами, как хотите. Хотите делать покупки – делайте. Хотите вкладывать в свое развитие – вкладывайте. Только делайте это исходя из необходимости, а не из капризов. В апреле к вам может поступить просьба о помощи от друзей и близких. Суммы, которые у вас попросят, будут весьма внушительны. И здесь вы должны следовать законам магии денег: на благотворительность вы можете тратить не более 10 процентов от того, что заработали. Не накопили! А именно заработали за месяц.

В сфере любви и отношений могут быть сюрпризы. Это может быть и встреча, и расставание. Что требуется от вас? Довериться судьбе и воспринимать все как ценный жизненный опыт. Принимайте с благодарностью и с благодарностью отпускайте. Но, апрель однозначно не самый лучший период, чтобы уходить в отшельничество. В любом случае будьте на виду, общайтесь с противоположным полом – в этом нет ничего зазорного и для того, кто одинок, и для того, кто в паре.

Год Козы

Если вы рождены в год Козы, то апрель придет к вам под символом "ветряная мельница". Его энергия будет с одной стороны динамичной. А с другой стороны, может оказаться пустой и суетной. Поэтому, важно заранее определить, что именно вы хотите сделать и каких результатов добиться. Поставьте перед собой 3-4 важные задачи и не отклоняйтесь от выбранного курса, что бы ни случилось.

В сфере здоровья апрель будет для вас не очень спокойным. Могут обостриться хронические заболевания. Также нужно следить за состоянием своей дыхательной системы. В зоне риска также и пищеварительные органы. В апреле отдайте предпочтение здоровым продуктам и проведите хотя бы несколько дней в месте с чистым воздухом: в лесу, на даче или в горах. Не очень хорошо подходит этот месяц для операций или каких-то новых методов лечения. Эксперименты и дорогостоящие процедуры могут оказаться безрезультатными.

В сфере финансов будет много разговоров, обсуждений, споров. Вам будут что-то предлагать. Другие будут отговаривать. По сути, все это пустая болтовня. Не верьте тем, кто сулит золотые горы. И тем, кто пророчит полный провал. Энергия месяца такова, что дальше разговоров большинство дел и проектов не уйдет. Полагайтесь на свой основной источник доходов и пока не планируйте никаких увольнений. Тихо можете искать себе новое место, просматривать вакансии, рассылать резюме.

В сфере отношений и любви особых потрясений и изменений не предвидится. Союз будет существовать на основе быта. На этой же основе будут происходить и конфликты. Ваша задача – окончательно не увязнуть в рутине. Здесь есть место спонтанности! Но, решитесь ли вы ее проявить? Например, предложить партнеру бросить все и сбежать на неделю подальше от всех обязанностей и дел. Если решитесь – из этого выйдет яркое приключение…

Год Обезьяны

Апрель придет к людям, рожденным в год Обезьяны, под символом "фонтан изобилия". Энергия месяца будет бурлить и подхватывать вас то на один поток, то на другой. Не стоит думать, что фонтан изобилия – это только хорошие события. Само изобилие предполагает, что в наличии есть все! Негативное, в том числе. Важно успевать хвататься за благое и вовремя отталкивать от себя злое.

В сфере здоровья нужно обратить особое внимание на свой водно-солевой обмен. Могут быть проблемы с отеками. Если у вас уже есть заболевания, связанные с накоплением жидкости в суставах, то уже в первых числах апреля нужно предпринять профилактические меры. Это благоприятный период для отдыха возле водоема. Если вы или ваши дети не умеете плавать, то в апреле сможете легко этому научиться. Также следует обратить внимание на показатели крови. Сдайте анализ и скорректируйте свой образ жизни в соответствии с его результатами.

В сфере финансов наступит период удачи. Деньги будут охотно идти в ваши руки и оседать в ваших карманах. Но, так не будет всегда, поэтому ловите момент! Сделайте в апреле максимум работы! Возьмите на себя дополнительные проекты! Соглашайтесь на фриланс или временные подработки! Все дастся легко и пойдет в прок. А вот с шопингом вам стоит быть осторожными. Есть риск войти в раж и потратить все деньги на покупки, половина из которых вам вообще не нужны.

В сфере отношений апрель будет также изобильным. Куда направить энергию – решать вам. Вы можете бурно выяснять отношения. Или же потратить ее на гармонизацию вашего союза. Если вы до сих пор без пары, то в апреле есть вероятность встретить слишком активного, легкого на подъем человека. Этот человек будет иметь уровень энергии гораздо больший, чем ваш. В апреле вам удастся подстраиваться и изображать "два сапога - пара", но скоро вы от этого устанете и начнете конфликтовать. Поэтому, либо с первого дня знакомства дайте ясность о своем ритме жизни. Либо повышайте свой собственный уровень энергии во имя сохранения союза.

Год Петуха

Ваш апрель пройдет под символом "огненная колесница". С одной стороны – это стремительное развитие и внезапный фарт. А с другой – потеря контроля и разрушающая энергия огненной стихии.

В сфере здоровья вы можете использовать особенность энергии месяца, чтобы испепелить какую-то проблему в буквальном понимании этого слова. Например, это могут быть хирургические или пластические операции с использованием лазера. Также это время для эффективного жиросжигания и активного спорта. Также это может быть прием каких-то очень активных медикаментов, травяных препаратов на основе растений с огненными свойствами: перец, змеиный яд, продукты пчеловодства. Апрель для вас – время радикальных мер.

В сфере финансов, наоборот, наступает время рисков и опасностей. Все так стремительно летит и меняется, что вы не успеваете сориентироваться и подумать. Здесь нужно либо положиться на интуицию и довериться судьбе. Либо залечь на дно и не делать никаких вложений и покупок. Это крайне неблагоприятный и даже опасный период для приобретения автомобиля. Не желательно в апреле начинать учиться водить. Неуверенным водителям вообще стоит походить пешком или воспользоваться услугами такси. Авария в апреле может привести не только к потере автомобиля, но и к потере самого ценного…

В сфере отношений и любви в апреле вам стоит проявить свои лидерские качества, повести партнера за собой, взять инициативу в свои руки. Вы можете позволить себе быть яркой и раскрепощенной личностью. Это также хороший период, чтобы отстоять свою зону комфорта и личное пространство. Так, что если вторая половинка в чем-то вас ущемляет, то настало время дать отпор. Только знайте меру! На кураже можно и дров наломать и спилить сук, на котором сидишь. Для одиноких апрель – это период новых знакомств и связей. Судьба даст вам варианты, но не бросайтесь в омут с головой! Помните мудрость? Лучше голодать, чем что попало есть. И лучше быть одним, чем с кем попало.

Год Собаки

Для вас, если вы рождены в год Собаки, этот месяц пройдет под символом "лягушка в болоте". Звучит не очень, правда? Но! На самом деле это очень благоприятный период. Во-первых, болото – естественная среда лягушки. Весь месяц вы будете, как говориться, в своей тарелке. Да! Лягушка – еще не принцесса! А болото – само собой в дворец не превратиться. Это время – довольствоваться тем, что есть. Но, никто не запретит вам хотеть большего.

В сфере здоровья этот месяц не принесет особых проблем. Хотя, вам стоит беречь себя от сырости и сквозняков, следить за качеством воды, которую пьете, а также избегать палящих солнечных лучей. В это время хорошо заниматься профилактикой тех заболеваний, которым вы подвержены или расположены генетически. Можно смело ехать в отпуск, но при этом выбирать не слишком жаркие страны. Апрель – однозначно не время глобальных перемен и переездов на другой конец света. Смена климата может нанести вам вред!

В сфере финансов воцариться какая-никакая, но зона комфорта. Это время философски подходить к своим возможностям и желаниям. Если первых нет – то нужно найти мотивацию и стремится к большему. Если нет вторых – стоит что-то предпринять, чтобы вернуть вкус к жизни. Много заработать скорее всего не получится. Но, часто "лягушка в болоте" делает сюрпризы в виде джек-пота в лотерее, или наследства, или неожиданного подарка. Помните, как лягушка стала царевной? По счастливой случайности! И в апреле это может случиться и с вами.

В сфере отношений и любви могут быть неприятные повороты. Может всплыть измена или какой-то обман. Возможен, даже внезапный развод. Но, может случиться и наоборот. Тот, кто долго был одинок, может влюбиться с первого взгляда. Впрочем, чаще всего именно сферу любви в этот период ничего не сотрясает и не нарушает. С чем пришли в апрель, с тем и уйдете в май. Варианта всего лишь два: либо полное отсутствие изменений, либо переворот с ног на голову.

Год Кабана

Для вас наступает период полной заморозки всех дел и процессов, если вы рождены в год Кабана. Символ грядущего апреля для вас – замерзший пруд. С одной стороны – это огромный запас воды и энергии. А с другой – использовать ее по назначению пока не получится. Придется ждать оттепель. Это время вам дано не для расслабления и лени. Даже при отсутствии видимой динамики, развитие может быть внутренним. Нужно сделать акцент на духовный рост и воспитывать в себе благородные качества.

Для сферы здоровья это благоприятный период. И острые, и хронические болячки отступят, но только на время. Не упустите период ремиссии и удвойте усилия, которые вы прилагаете для восстановления здоровья. Можно отправиться в путешествие в целях оздоровления. Но, не ждите ярких эмоций и приключений. Это будет больше походить на отдых пенсионера в санатории.

В сфере финансов, наоборот, наступает не очень плодотворное время. Источники доходов могут временно заморозиться. Но, не стоит опустошать неприкасаемые запасы. Лучше немного затянуть поясок и пожить как аскет. Вреда никакого от этого не будет. Только плюс к вашей карме. Апрель - плохое время для новых проектов и инвестиций. Желательно не давать в долг - вам могут его не вернуть вообще или вернуть не скоро. Это пробьёт брешь в вашем бюджете. Делайте только самые необходимые покупки. Не шикуйте. Не пытайтесь кого-то впечатлить своими возможностями. Если в апреле вы подойдёте с умом к трате денег, то практически не заметите той заморозки, о которой я говорил ранее.

И конечно же сфера отношений и любви. Здесь все будет мирно и полюбовно. Главное - не ущемлять волю партнера. Но, и не стоить позволять кататься на своей шее. Это время прямоты и честности. Хорошее время для тех, кто хочет разорвать отношения или развестись, поделить имущество, установить рамки опеки над детьми. Так как это время некой заморозки, то все эти процессы пройдут относительно спокойно и без драматических сцен.

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