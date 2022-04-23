В Офисе Генерального прокурора отмечают, что цифры не окончательные, поскольку продолжается сбор информации в регионах с активными боевыми действиями и временно оккупированных территориях.

Жертвами вооруженной агрессии России против Украины стали 595 украинских детей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 23 апреля более чем 595 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вооруженного вторжения Российской Федерации в нашу страну. Официальное количество погибших детей в течение последних двух дней не изменилось - 208. Возросло количество раненых - 387. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 120, Киевской - 113, Харьковской - 91, Черниговской - 66, Херсонской - 44, Николаевской - 41, Луганской - 37, Запорожской - 25, Сумской - 17, в Киеве – 16 и Житомирской областях - 15.

В частности, 20 апреля в результате обстрела российскими захватчиками объектов гражданской инфраструктуры на территории Пологовского района Запорожской области ранен 5-летний ребенок.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов орками украинских городов и сел по состоянию на сегодня повреждено 1,5 тыс. учебных заведений. При этом 102 из них разрушены полностью.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти так называемых "ЛНР" и "ДНР" мобилизует в незаконные вооруженные формирования несовершеннолетних ребят. На войну отправляют детей, которые были членами патриотических клубов". Среди подростков, которых отправили на войну, уже есть погибшие.

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