Бывшая пограничница обещает очень скоро рассказать свою версию скандала, который лишил ее должности.

Скандальная пресс-офицер ГПСУ Иванна Плантовская уехала из Украины после своих резонансных развлечений.

О своем выезде из Украины сама Плантовская сообщила в Facebook. Она показала короткое видео, на котором позирует на террасе вблизи моря. Вероятно, скандальная пограничница намекает, что выехала в одну из теплых стран, или же это архивное видео из Одессы, о котором Иванна вспоминает в посте.

"Одесса ... город, который влюбляет. Четыре года назад я приехала сюда с одним чемоданом, не знала никого, ничего, и боялась, что этот город слишком велик для меня. Шло время, я менялась, работала, росла и развивалась. Считаю, что достигла многого именно благодаря Одессе", - отметила девушка.

Видео дня

Она добавила, что нашла там друзей, изменилась духовно и внешне, а также "дошла до желанных капитанских звезд и хорошей должности".

"Жизнь у меня меняется сейчас кардинально... сегодня я покидаю Одессу. Пора двигаться дальше, и я знаю, что меня ждет новая интересная страница моей жизни. Меняю свои привычные номерные знаки IVANKA на номера другой страны. Но моя ненька Украина в сердце навсегда", - отметила Плантовская.

Кроме того, скандальная пресс-офицер заявила, что "совсем скоро расскажет свою сторону о ситуации, которая перевернула ее жизнь".

Иванна Плантовская: чем отличилась экс-пограничница

В начале января пресс-офицер Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская хвасталась в соцсетях яркими фото из Парижа и с других курортов.

Позже стало известно, что у ее начальника - генерал-майора Сергея Мула во время обысков нашли незадекларированное имущество, наличные в гривне и иностранной валюте, а также паспорт гражданина Колумбии по имени Хорхе Фернандес. В связи с чем ему сообщили о подозрении в декабре 2022 года.

17 января Плантовская в соцсетях снова возмутила украинцев, когда заявила, что "никогда не прекратит показывать свою элитную жизнь".

В начале февраля Иванну Плантовскую уволили с военной службы.

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