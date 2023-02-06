Увольнение произошло в конце января, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Экс-офицерку пресслужбы Южного регионального управления ГПСУ Иванну Плантовскую уволили с военной службы.

Как сообщает "Украинская правда", Плантовскую перевели из Одессы в Житомир после того, как она щеголяла красивыми кадрами с отдыха в своих соцсетях. Впоследствии ее уволили из рядов ГПСУ. Эту информацию подтвердил для "УП" представитель ведомства Андрей Демченко.

"В настоящее время она уволена из рядов Государственной пограничной службы Украины в соответствии с нормами законодательства о воинской обязанности и военной службе. Увольнение произошло в конце января. Еще раз отмечу, во время полномасштабной войны тысячи пограничников, мужчин и женщин, с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, самоотверженно обеспечивают защиту границы на не менее угрожающих направлениях, поэтому я очень надеюсь, что наших ребят перестанут и не будут сравнивать с действиями отдельных военнослужащих, которые больше внимания уделяют личной жизни и хвастаются этим", - сказал Демченко.

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Кто такая Плантовская и чем она отличилась

В начале января пользователи Facebook заметили, что пресс-офицер Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская щеголяла в соцсетях яркими фото из Парижа и с других курортов.

Позже стало известно, что у ее начальника - генерал-майора Сергея Мула во время обысков нашли незадекларированное имущество, наличные в гривне и иностранной валюте, а также паспорт гражданина Колумбии на имя Хорхе Фернандес. В связи с чем ему сообщили о подозрении в декабре 2022 года.

17 января Плантовская в соцсетях снова возмутила украинцев, когда заявила, что "никогда не прекратит показывать свою элитную жизнь".