Виктория Котеленец - ветеран ДУК "Правый сектор" и Украинской добровольческой армии. Котеленец задержали 19 января, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Пострадавшие проводили опознание ветерана АТО Виктории Котеленец, которую обвиняют в пытках украинских пленных, только по одной фотографии шестилетней давности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Котеленец Виталий Цокур.

Адвокат отметил, что уголовное производство по факту пыток украинских военнопленных террористами летом 2014 года было открыто еще 27 февраля прошлого года.

По его словам, на сегодня Котеленец сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и 438 (нарушение законов и обычаев войны).

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«Начали расследовать это дело по ст.260, и вот 18 января, за день до объявления подозрения Котеленец, добавлена еще и 438-я статья, а это особо тяжкое преступление, подследственное СБУ. Объявление подозрения по 438 статье дало следственному судье формальные основания взять ее под стражу без возможности залога», - подчеркнул Цокур.

Он убежден, что это было сделано намеренно, чтобы дело расследовала не СБУ, которая в свое время проверяла Котеленец и не имела к ней претензий, а полиция.

Кроме того, адвокат раскритиковал позицию стороны обвинения по делу Котеленец. Он заявил, что портретную экспертизу проводили устаревшими методами, а для сравнения взяли единственную фотографию террористки, которую сравнивали с подозреваемой Котеленец. Показания свидетелей украинских военнопленных, которые якобы узнали в блондинке на фото Котеленец, основаны только на одной этой фотографии через шесть лет после тех событий.

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Также Цокур добавил, что у него есть информация, что блондинка на фото, которая пытала украинских военнопленных, это жительница Донецка, 1982 года рождения, Ольга Сухова, однако почему-то следствие не проверило эту информацию.

Кроме того, адвокат раскритиковал позицию прокуроров в суде по избранию Котеленец меры пресечения в отношении рисков ее пребывания на свободе. Он пояснил, что реальных доказательств таких рисков прокуроры не предоставили, только сказали, что, поскольку она была бойцом "Правого сектора", то имеет широкие связи и якобы может вернуться на неподконтрольную территорию.

Цокур отметил, что 3 февраля на заседании суда по рассмотрению апелляции на решение Печерского райсуда о содержании Котеленец под стражей будет просить суд вообще не выбирать ей ни одной меры пресечения, поскольку она не причастна к совершению инкриминируемых ей преступлений.

Что известно о дело против ветерана ДУК "Правый сектор" Виктории Котеленец

Котеленец, позывной "Фортуна" - ветеран ДУК "Правый сектор" и Украинской добровольческой армии. Служила в зоне АТО в 2015-2017 годах.

19 января 2021 года Котеленец была задержана полицией в Министерстве ветеранов в Киеве, куда она специально приехала из Донецкой области, где постоянно живет с семьей, чтобы получить удостоверение УБД. В тот же день состоялся суд по избранию меры пресечения, который отправил женщину на 2 месяца в Лукьяновское СИЗО.

Полиция подозревает Котеленец в том, что она якобы является женщиной, которая на так называемом "параде" в Донецке в 2014 году конвоировала украинских военнопленных и широко «засветилась» на фото.

Сегодня, 28 января, заседание апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы на избрание Котеленец меры пресечения в виде содержания под стражей было перенесено на 3 февраля.

Котеленец согласились взять на поруки 17 народных депутатов, а также министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. У здания суда активисты проводили акцию в защиту Котеленец.

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Автор: Дмитрий Хилюк