Ранее содержание книги "Чтобы в 16 не было поздно" вызвало бурную реакцию у украинцев.

Минкульт совместно с правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики Екатериной Левченко создает межведомственную рабочую группу для усовершенствования порядка отбора книг для библиотек.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.

Сейчас отбор книг для библиотек осуществляют исключительно экспертные советы, а министерство получает на утверждение уже финальный перечень.

"Как показала практика, иногда к закупкам рекомендуются книги, которые не учитывают нормы антидискриминационного законодательства, поэтому правовой механизм самого отбора, сами критерии требуют пересмотра. Мы рассмотрим возможность внедрения механизма двойной фильтрации соответствия представленных изданий установленным требованиям", - рассказала заместитель министра Лариса Петасюк.

Читайте такжеСтало известно, сколько граждан Афганистана просят убежища в УкраинеВ состав рабочей группы войдут представители МКИП, Украинского института книги, правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики, эксперты по противодействию дискриминации, представители общественных организаций, народные депутаты.

Они пересмотрят критерии для отбора книжной продукции и методику их оценки, дополнив требованиями соответствия антидискриминационному законодательству. Также планируется внести изменения в работу экспертных комиссий.

Скандал из-за книги "Чтобы в 16 не было поздно"

Ранее стало известно, что для украинских библиотек закупят книгу о гендерном воспитании Марины Ланге. Ее содержание вызвало бурную негативную реакцию.

По мнению автора, "качества девочки проявляются от того, какая вокруг нее аура", потому что "девочка – это атмосфера", а мальчику "ежедневно нужно нарабатывать мужские добродетели и создавать ситуации, в которых он сможет проявить ответственность и защиту, щедрость и аскетизм", потому что он должен быть направлен на достижение.

Автор: Людмила Жерновская