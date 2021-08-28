В Минкульте подчеркнули, что они выступают против цензуры в любом ее проявлении.

Министерство культуры и информационной политики потребует остановить закупку книжки "Чтобы в 16 не было поздно" для библиотек за счет налогоплательщиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства Facebook.

В Минкульте подчеркнули, что они выступают против цензуры в любом ее проявлении, однако "есть вещи, которые, несмотря на свободное распространение в магазинах, не должны финансироваться за средства налогоплательщиков".

"Книга Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно" - одна из таких вещей. Потому что поддерживает устоявшиеся гендерные стереотипы. Автор обобщает убеждение о том, какими должны расти дети разных полов, призывает поощрять мальчиков и девочек к определенному поведению, что "соответствует" представлениям о женственности и мужестве", – говорится в сообщении.

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"МКИП считает, что обеспечение гендерного равенства во всех сферах общественной жизни является неотъемлемым элементом становления Украины как государства, придерживающегося демократических принципов и уважающего права человека и основополагающие свободы", – заявило министерство.

О чем книга

"Чтобы в 16 не было поздно" уже появилась в онлайн-магазинах Украины, но после критики пользователей с полок исчезла. В аннотации отмечается, что книга призвана объяснить родителям поведенческие изменения детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Один из разделов звучит как: "Из чего сделаны мальчики?", или: "Игры в отношения", "Сладкие 16" и т.д.

Об авторе указано, что она – "практикующий психолог, специалист в области детской и подростковой психологии, мудрый советчик для многих детей и подростков. Мама. Она точно знает, как воспитать психологически здорового и счастливого человека".

Автор: Яна Ставская