Новую экспериментальную обувь - со шнурками и каблуком меньшего размера - вскоре изготовят в необходимом количестве.

Для женщин-военнослужащих, которые готовились к участию параде по случаю Дня Независимости Украины в туфлях высоких каблуках, изготовят другое обувь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Андрей Таран сообщил во время заседания правительства.

"В течение прошлой недели разработали новый образец туфель", - сказал он.

По словам Тарана, новую экспериментальную обувь - со шнурками и каблуком меньшего размера - вскоре изготовят в необходимом количестве.

Министр также признал, что обувь на каблуках во время репетиции парада была действительно неудобной.

Читайте такжеАрестович объяснил, кто "обул" женщин-военных в туфли на каблуках

Как сообщал УНИАН, 1 июля в сети разгорелся скандал вокруг участия женщин-военных в параде в туфлях на каблуках вместо берцев. Пользователи соцсетей назвали идею "трэшем" и заявили, что это превратит парад в "фарс".

2 июля женщины - народные депутаты из фракции «Европейская солидарность» принесли министру обороны Андрею Тарану в правительственную ложу красные туфли на высоких каблуках. Так они выразили протест из-за решения Минобороны вывести женщин-военнослужащих на парад к годовщине Независимости на каблуках.

3 июля Таран встретился с курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которых заставили готовиться к параду в туфлях на высоких каблуках.

По данным Минобороны, парадная форма одежды, в частности, обувь, в которой тренировались курсантки, была регламентирована приказом министерства еще от 2017 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко