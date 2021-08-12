В одном из сел Хмельницкой области были "разборки" из-за музыки, которую детям ставили в лагере.

В селе Головчинцы Хмельницкой области дети из национальной скаутской организации "Пласт" отдыхали в рекреационном центре "Берег надії", который имеет общую территорию с детским лагерем "Чайка". В лагере на полную громкость включали песни российских исполнителей, значительной части которых запрещен въезд в Украину, и готовили детей к активности под песню "День победы". Разгорелся скандал, и "полетели головы".

"Главную пионервожатую" и местного ди-джея просили не включать на весь лагерь песни российского рэпера Баста (Василий Вакуленко), который был в "черном списке" Минкульта, и рэп-исполнителя Моргенштерна (Алишер Валеев), которому запретили въезд в Украину, написала волонтер киевского "Пласта" Леся Иващенко в Facebook.

По ее словам, потом были "разборки", какие-то женщины утверждали, что программа для детей из "Пласта" якобы "националистическая", а дети из "Чайки" не такие и "сами просят" ставить песни запрещенных исполнителей. Также женщины утверждали, что включали бы украинские песни, но "нет качественных".

"А вы что не празднуют "День пабеды"?... Вот дикие ... нам и нашим детям отдыхать не мешайте", – привела активистка слова собеседниц.

Лагерь "Чайка" подчиняется управлению образования и науки Хмельницкой областной государственной областной государственной администрации.

По данным Иващенко, представители ведомства утверждали, что руководство лагеря "Чайка" и "ди-джей" уже уволены.

Напомним, в 2014 году Россия пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и ворвалась на часть Донбасса. После агрессивных шагов РФ Киев решил отдаляться от Москвы и сближаться с ЕС и НАТО. В нашей стране началась декоммунизация.

Украинская сторона, в частности, решила не праздновать День Победы 9 мая по советскому образцу. Ранее Украина вместе с РФ праздновала победу Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Теперь наша страна вместе с европейцами 8 мая отмечает День памяти и примирения.

После начала агрессии РФ против Украины в нашей стране начали создавать "черные списки" артистов. В них попали те, кто поддержал агрессивные шаги Москвы. Артистам из "черного списка" запрещали въезд в Украину.

Кроме того, власть начала поддерживать украинский язык. В частности, мероприятия должны проводить на украинском языке, но есть исключения.

Автор: Екатерина Присяжнюк