Фирма уже разместила фото заявления об увольнении, где видно, что виновная написала заявление по собственному желанию.

В Киеве разгорелся скандал из-за украинского языка. Девушку отказались принимать на работу, потому что она не разговаривает на русском. Инцидент вызвал резонанс, виновных уволили, а компании пришлось извиняться несколько раз подряд.

О ситуации на своей странице рассказала киевлянка Виктория Юхимец, именно ей отказали в работе из-за украинского языка.

Так, компания Columb Trade, занимающаяся подбором автомобилей из США, сотрудница которой не стала принимать на работу Юхимец, уже сообщила об увольнении виновной. Представители фирмы опубликовали в Facebook сообщение, в котором указано, что они больше не работают с женщиной, отказавшей Юхимец.

Читайте такжеБросил вызов Усику: борец Грицай рассказал, как круто изменилась его жизнь (фото)Кроме того, на странице самой Виктории Юхимец уже появилось видео ее встречи с представителями компании. Киевлянка транслировала событие в прямом эфире.

"Неоднократно говорила, что считаю эту проблему не своей личной, а Общественной, поэтому излагаю стрим своего разговора с представителями компании. Пусть каждый оценивает сам результаты диалога", - написала Юхимец.

С чего все началось

17 июля на странице Виктории Юхимец в Facebook появилось сообщение, в котором киевлянка рассказала свою историю. Так, девушка ищет работу, поэтому она пыталась устроиться в компанию Columb Trade. Но там ей отказали, в телефонном разговоре сотрудница фирмы сообщила, что Юхимец не может работать в компании, потому что она разговаривает на украинском.

По словам женщины, которая разговаривала с Юхимец, девушке будет "некомфортно", потому что все в компании общаются на русском.

Пост с аудиозаписью телефонного разговора был удален, но не из желания Юхимец. Сообщение о ситуации впоследствии появилось на странице общественной организации "Відсіч", активисткой которой является киевлянка.

Читайте такжеПервый экзамен по украинскому языку для чиновников ознаменовался техническим сбоемКомпания Columb Trade извинилась перед Юхимец и пообещала провести внутреннее расследование. Теперь уже стало известно, что сотрудница, которая отказала киевлянке из-за украинского языка, уже уволена. Компания разместила фото заявления об увольнении, где видно, что женщина написала заявление по собственному желанию.

Ранее УНИАН уже сообщал, что сотрудница столичной IT-компании оскандалилась заявлениями об украинском языке. По ее словам, государственный язык "звучит гнусно".

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Автор: Полина Кузенко