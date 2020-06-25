В Украине могут усилить ответственность за оскорбление полицейского

Соответствующий законопроект намерены разработать в МВД.

В Украине могут усилить ответственность за оскорбление в адрес полицейского.

Как сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, ему поручено разработать соответствующий законопроект об увеличении штрафа, пишет "РБК-Украина".

По словам Геращенко, данный вопрос подняли после событий под судом по делу активиста Сергея Стерненко. Более того, он заявил, что будут вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит газовыми баллончиками полицейских или других участников акции.

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"Когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции - это уже не мирная акция протеста", - считает Геращенко.

Как он рассказал, это будет дополнительный квалифицирующий признак. В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит, и туда добавят еще и слезоточивый газ.

"Тогда за это можно будет получить реальный срок", - добавил замглавы МВД.

Как сообщал УНИАН, на днях Стерненко не впустил киевских полицейских, которые пришли его проверять.

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