Стычки при рассмотрении дела Стерненко: в полиции назначили служебное расследование

15 июня участники собрания возле Шевченковского райсуда не соблюдали мирного проведения собраний, отмечают в Нацполиции.

В Главном управлении Национальной полиции Киева назначили служебное расследование после применения силы правоохранителями в отношении задержанных активистов во время схватки возле Шевченковского районного суда по делу Сергея Стерненко.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

«Подчеркиваем: Национальная полиция осуждает и не оправдывает действия тех полицейских, которые применили силу в отношении задержанных во время стычки человек. Руководство столичного главка полиции безотлагательно назначило служебное расследование, которое проводится объективно, а собранные материалы переданы в Государственное бюро расследований», - говорится в сообщении.

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Однако, как отметили в столичной полиции, существуют отдельные случаи, когда участники мероприятий не соблюдают мирного проведения собраний: «Так произошло и 15 июня возле Шевченковского районного суда города Киева».

«Нецензурная брань в общественном месте, агрессивное поведение, в том числе и по отношению к правоохранителям и журналистам, шум, который на протяжении более чем 12 часов создавал неудобства для жителей близлежащих домов, перекрытие дорожного движения - эти действия митингующих нельзя трактовать как мирные. Они носят провокационный характер и имели целью нарушить общественный порядок и подстрекать других лиц к противоправному поведению», - убеждены в полиции.

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Также правоохранители заявили, что любая информация, которую освещают относительно тех или иных событий, должна быть достоверной, то есть объективной.

«Особенно это правило нужно соблюдать в провокационных конфликтных ситуациях, обнародовав позицию обеих сторон», - отметили в полиции и опубликовали видео, на котором видно моменты агрессивных нападений и ругательств со стороны митингующих в отношении полицейских.

«Призываем всех граждан, которые принимают участие в массовых мероприятиях, соблюдать действующее законодательство Украины, не нарушать общественный порядок и воздерживаться от провокационных действий», - добавили в полиции.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня в районное управление полиции доставили пятерых участников столкновений под зданием Шевченковского райсуда, где избирали меру пресечения общественному активисту Стерненко, позже их всех отпустили.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко напавшего на него Кузнецова.

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