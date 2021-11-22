Участники учений, в частности, делали упражнения с оружием.

Штаб обороны Киева при участии общественной инициативы "Тотальное сопротивление" провели открытые учения на территории бывшего завода "АТЕК" в столице.

Подобные учения состоялись также на стрелковом полигоне возле г. Рожище на Волыни.

Участники учений занимались тактической подготовкой, упражнениями с оружием и основами первой медицинской помощи.

Как сообщают организаторы, целью учений была подготовка гражданского населения к сопротивлению в случае активизации российской агрессии.

"Современная война имеет гибридные формы. В 2014 это были квазиреспублики, сегодня это мигранты. Но одно в войнах всех поколений и народов остается неизменным – отвага воинов, их мастерство и верность идеалам", – сказал спикер Киевского отделения Национального Корпуса Даниил Брусов.

Как сообщалось ранее, региональные Штабы обороны были основаны по инициативе Национального Корпуса как средство противодействия российской агрессии и обучения граждан навыкам территориальной обороны. По сообщениям международных СМИ и ряда европейских политиков, с весны РФ сосредотачивает и разворачивает дополнительные военные силы на границе с Украиной. В то же время на границе Польши и Беларуси начался миграционный кризис, который расценивают как элемент российской гибридной агрессии.

Автор: Иван Бойко