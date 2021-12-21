Семьи передали много вещей, их перевозили в новое жилье несколько дней.

В селе Коровинцы Сумской области сгорел дом, в котором жила многодетная семья – 14 детей и девять взрослых. Семье собрали средства на новое жилье, и уже состоялся переезд.

Семье две местные агрофирмы пожертвовали 360 тысяч гривень, свыше 60 тыс. перевели незнакомые люди, и теперь она имеет новое жилье площадью 120 квадратных метров, говорится в сюжете ТСН.

Мать семьи Анна Буханец рассказала, что в доме есть зал, прихожая, три спальни и летняя кухня.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Сумской области: трое погибшихПо ее словам, люди передали семье много вещей, в том числе диван, их пришлось перевозить целых три дня.

Семья решила полностью заменить электропроводку в новом жилье, чтобы снова не остаться без крыши над головой.

Напомним, в селе Коровинцы дом, в котором жила многодетная семья, сгорел в начале декабря.

Люди потеряли все вещи и документы.

Погорельцев сначала приютили соседи, а потом – родственники. Члены семьи считают, что пожар произошел из-за короткого замыкания, спровоцированного новой люстрой.

Напомним, в ноябре во Львовской области возле свалки, где есть поселение ромов, был пожар в палатке, сделанной из досок и полиэтилена. В результате пожара заживо сгорел годовалый мальчик, которого звали Сережа.

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