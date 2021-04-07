Свою деятельность подозреваемый в создании «ЧВК» объяснил стремлением, чтобы ветераны не спивались, не стреляли, не совершали преступлений, а имели «нормальную работу».

Экс-народный депутат Семен Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию «частной военной компании», в своем уголовном преследовании усматривает «белорусский след».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в Киевском апелляционном суде, где рассматривается жалоба его адвокатов на решение Печерского райсуда Киева о содержании Семенченко под стражей.

«В феврале этого года на государственном телевидении Беларуси вышел сюжет, где меня обвинили в связях с местными повстанцами против режима Лукашенко, и что якобы на территории Украины у меня есть лагеря, где я тренирую этих повстанцев. Там арестовали человека, которого обвинили в связях со мной. Других причин, как уничтожить то, что мы делали, я не вижу», - сказал он.

Свою «деятельность», в которой его подозревают, Семенченко объяснил так: «Чтобы ветераны не спивались, не стреляли, не совершали преступлений, а имели нормальную работу».

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Также он попросил суд не оставлять его под стражей, поскольку имеет трех несовершеннолетних детей, которых надо воспитывать и содержать. А также, чтобы он смог защищать себя, находясь на свободе.

Кроме того, Семенченко выразил удивление, что Служба безопасности не имела к нему претензий, когда он был народным депутатом и долгое время после того, а теперь выяснилось, что имеет.

Дело Семенченко: что известно

24 марта в СБУ заявили о пресечении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставок товаров военного назначения из Российской Федерации.

В СБУ отметили, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена "на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т. ч. против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксировано "предложение организовать поставки оружия в эти страны".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шести лицам. Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семена Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ».

Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.

В тот же день суд до 24 мая отправил Семенченко под стражу без права внесения залога. 28 марта Семенченко были госпитализированы из-за ухудшения самочувствия. Рассмотрение апелляции на арест экс-депутата должно состояться 7 апреля.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Автор: Дмитрий Хилюк