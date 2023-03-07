Вместе с сообщниками оккупант с позывным "Завуч" задержал главу одного из поселковых советов Скадовского района, которого принуждал к сотрудничеству.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны российскому военному, который пытал мирных жителей Херсонской области.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура. По данным следствия, с начала оккупации Херсонской области военнослужащий одного из подразделений вооруженных сил РФ был назначен так называемым "комендантом - начальником гарнизона" оккупационных войск, который дислоцировался на территории поселка Лазурное.

В подчинение этой "комендатуры" вошли населенные пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника.

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Фигурант дела, как самостоятельно, так и отдавая указания и приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией, и незаконно захватывал недвижимость населения.

В частности, он вместе с сообщниками - военными РФ - задержали председателя одного из поселковых советов Скадовского района. Его содержали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой, также стреляли над головой, имитируя казнь. От мужчины оккупанты требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и склоняли к сотрудничеству.

"В настоящее время устанавливаются другие солдаты РФ, причастные к этим преступлениям", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Управлении СБУ в Одесской области, специалисты которого осуществляют расследование, установлено, что позывной оккупанта - "Завуч".

На своей "должности", которую он занимал с марта 2022 года, злоумышленник отбирал и назначал людей в оккупационные администрации, склонял к сотрудничеству должностных лиц украинских госорганов и органов местного самоуправления, получал и передавал "наверх" разведывательную информацию.

Суды над российскими военными преступниками

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители во время стабилизационных мероприятий задержали четырех бывших руководителей российской застенки, которая действовала во время оккупации Херсона. Среди задержанных - бывший замначальника местной исправительной колонии, который во время временной оккупации города поддержал российских захватчиков.

Между тем, правоохранители сообщили о подозрении двум российским военнослужащим, которые искали патриотически настроенных граждан в Ирпене на Киевщине и имитировали расстрел гражданских. Впоследствии эти военные РФ были передислоцированы в другие регионы боевых действий на территории Украины. Поэтому в сентябре 2022 года во время боевых действий на Херсонском направлении одного из них задержали силы безопасности и обороны Украины.

Кроме этого, полиция сообщила о подозрении троим и идентифицировала еще 20 российских военных, которые расстреливали машины с гражданскими в Ирпене в марте 2022 года. Правоохранители установили, что в течение 5-6 марта российские военные расстреляли 10 гражданских автомобилей.

Также в суд направлен обвинительный акт в отношении российского генерал-полковника, руководившего операцией по захвату Киевской области. В марте прошлого года генерал проживал в селе Здвижовка Бучанского района и с захваченного захватчиками детского сада руководил боевыми действиями.

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