Расследование ведут специалисты СБУ в Одесской области / фото facebook.com/SecurSerUkraine

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны российскому военному, который пытал мирных жителей Херсонской области.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура. По данным следствия, с начала оккупации Херсонской области военнослужащий одного из подразделений вооруженных сил РФ был назначен так называемым "комендантом - начальником гарнизона" оккупационных войск, который дислоцировался на территории поселка Лазурное.

В подчинение этой "комендатуры" вошли населенные пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника.

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Фигурант дела, как самостоятельно, так и отдавая указания и приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией, и незаконно захватывал недвижимость населения.

В частности, он вместе с сообщниками - военными РФ - задержали председателя одного из поселковых советов Скадовского района. Его содержали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой, также стреляли над головой, имитируя казнь. От мужчины оккупанты требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и склоняли к сотрудничеству.

Позывной российского оккупанта - "Завуч" / фото od.gp.gov.ua

"В настоящее время устанавливаются другие солдаты РФ, причастные к этим преступлениям", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Управлении СБУ в Одесской области, специалисты которого осуществляют расследование, установлено, что позывной оккупанта - "Завуч".

На своей "должности", которую он занимал с марта 2022 года, злоумышленник отбирал и назначал людей в оккупационные администрации, склонял к сотрудничеству должностных лиц украинских госорганов и органов местного самоуправления, получал и передавал "наверх" разведывательную информацию.

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Суды над российскими военными преступниками

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители во время стабилизационных мероприятий задержали четырех бывших руководителей российской застенки, которая действовала во время оккупации Херсона. Среди задержанных - бывший замначальника местной исправительной колонии, который во время временной оккупации города поддержал российских захватчиков.

Между тем, правоохранители сообщили о подозрении двум российским военнослужащим, которые искали патриотически настроенных граждан в Ирпене на Киевщине и имитировали расстрел гражданских. Впоследствии эти военные РФ были передислоцированы в другие регионы боевых действий на территории Украины. Поэтому в сентябре 2022 года во время боевых действий на Херсонском направлении одного из них задержали силы безопасности и обороны Украины.

Кроме этого, полиция сообщила о подозрении троим и идентифицировала еще 20 российских военных, которые расстреливали машины с гражданскими в Ирпене в марте 2022 года. Правоохранители установили, что в течение 5-6 марта российские военные расстреляли 10 гражданских автомобилей.

Также в суд направлен обвинительный акт в отношении российского генерал-полковника, руководившего операцией по захвату Киевской области. В марте прошлого года генерал проживал в селе Здвижовка Бучанского района и с захваченного захватчиками детского сада руководил боевыми действиями.

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