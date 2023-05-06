Злоумышленниками оказались местные жители, которые поддержали захватчиков во время временной оккупации региона.

Служба безопасности задержала еще двух сторонников российских оккупантов в результате масштабных контрдиверсионных мероприятий на освобожденной части Херсонской области.

Как сообщил в СБУ, злоумышленниками оказались местные жители: отец и сын, которые поддержали захватчиков во время временной оккупации региона.

Отмечается, что после освобождения правобережной Херсонщины младший мужчина продолжил поддерживать контакт с российскими военными, бежавшими на левый берег Днепра.

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По данным следствия, он "сливал" оккупантам места базирования и перемещения Сил обороны на территории Белозерского района.

"Больше всего врага интересовали локации боевых позиций ствольной артиллерии ВСУ. Также фигурант информировал захватчиков о последствиях российских воздушных атак на местные объекты критической инфраструктуры, социальные учреждения и жилые дома. Разведданные оккупанты использовали для корректировки повторных ракетно-артиллерийских ударов по населенным пунктам Белозерка, Кизомис и Велетенское, в том числе с применением управляемых авиабомб. Для коммуникации предатель использовал анонимные мессенджеры, а передачу развединформации осуществлял в виде текстовых и аудиосообщений, а также электронных координат", - говорится в сообщении.

При этом, как проинформировали в спецслужбе, отец вражеского корректировщика во время временной оккупации Херсона добровольно согласился на назначение в созданное захватчиками "Министерство сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области". Находясь на руководящей "должности", он выполнял указания гауляйтера Сальдо по распространению кремлевского режима на территории региона.

Правоохранители установили, что коллаборант регулярно участвовал в совещаниях под председательством оккупационного "министра" и призывал людей поддержать захватчиков.

"Понимая неотвратимость наказания за совершенные преступления, оба фигуранта планировали побег на временно захваченную часть Херсонщины. Для этого вели переговоры с оккупантами о проведении "эвакуации". Однако, сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили злоумышленников и задержали их", - отметили в спецслужбе.

Задержание предателей Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности установила личности 12 коллаборантов, которые вступили в созданное агрессором "Главное управление МВД РФ Херсонской области". Находясь в рядах российского карательного органа коллаборанты выполняли задачи по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона.

Между тем, на временно оккупированной территории Украины продолжает работать сопротивление. Так, партизаны в Херсонской области ликвидировали двух российских захватчиков, которые издевались над гражданскими жителями.

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