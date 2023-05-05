В военной администрации отмечают, что по мнению оккупантов, гражданские в Кизомысе представляют для них какую-то опасность.

Начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников объяснил, почему село Кизомыс на Херсонщине подвергается регулярным атакам врага.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, чем Кизомыс, который постоянно обстреливается российскими оккупантами, так интересен им.

"Это, прежде всего, очень близко... Кизомыс и Станислав - это Белозерская громада - очень близко к их позициям на том берегу. Они постоянно пытаются разрушать там все для того, чтобы, прежде всего, у них был, я так думаю, простор для того, чтобы по ним также не били", - сказал Толоконников.

Видео дня

Он также предположил, что оккупанты считают, что гражданские в Кизомысе, которых там осталось около 10%, представляют для них какую-то опасность. "Но военных там нет", - подчеркнул он.

Война в Украине - ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, 30 апреля глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что из села Кизомыс Херсонской области эвакуировали всех детей. "Россияне накрывают Кизомыис плотным огнем ежедневно. Сегодня снова пострадали жилые дома и, к счастью, детей успели вывезти", - отметил он.

Россияне, в общем, ежедневно обстреливают правобережную часть Херсонской области. В частности, 30 апреля оккупанты из артиллерии ударили по жилым домам в поселке Белозерка. В результате вражеской атаки пострадал 29-летний мужчина. В тот же день захватчики обстреляли село Одрадокаменка, там погибла 58-летняя женщина.

А 3 мая в результате обстрела российскими захватчиками города Херсон и области погибли 23 человека. 46 людей получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: