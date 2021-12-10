Указанные документы содержат сведения о репрессированных и фотографии к ним.

Служба безопасности Украины и Государственная архивная служба Украины разрешили онлайн-доступ к архивным документам советских репрессивных органов в Крыму.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости Крымских архивов. Сейчас крайне важно знакомить широкую общественность с исторической правдой. В частности об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, творимых коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове", – отметили представители Отраслевого государственного архива СБУ на презентации инициативы.

С архивными документами можно ознакомиться на официальном веб-портале Укргосархива в специальной рубрике "Документы Крыма".

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Среди документов, которые теперь можно будет просмотреть онлайн:

акты об исполнении смертных приговоров органов ВЧК-ОГПУ за 1920-1922 и 1928-1934 гг. и судебных органов на территории Крыма за 1920-1941 гг.;

протоколы заседаний Крымских коллегий Всероссийской чрезвычайной комиссии и президиума Государственного политического управления в городах Симферополь, Севастополь и Феодосия за 1921-1922 гг.;

часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 г.

Указанные документы содержат сведения о репрессированных и фотографии к ним. В настоящее время определен перечень из 106 архивных дел, освещающих репрессивную деятельность советских органов государственной безопасности в Крыму, из которых обнародованы электронные копии 30 дел.

В течение следующего года архив СБУ планирует продолжить пополнение тематической коллекции, в частности, протоколами заседаний тройки УНКВД Крымской АССР и актами об исполнении смертных приговоров по решениям этого внесудебного органа на территории Крымской АССР за 1937-1938 годы.

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Автор: Леся Лещенко