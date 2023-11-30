По предварительным данным, обыски проводятся из-за распространения российской идеологии представителями Лавры.

Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской лавре, в которой Украинская православная церковь Московского патриархата безвозмездно пользуется культовыми сооружениями.

Об этом УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.

"Сегодня утром сотрудники СБУ наведались с обысками в Почаевскую лавру, которая принадлежит УПЦ (МП)", - сообщили источники.

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В частности, по данным источников, предварительная причина визита – распространение российской идеологии представителями Лавры.

Судьба Почаевской лавры

В конце 2022 Тернопольский областной совет обратился к руководителю правительства, парламента, СБУ и генпрокурора относительно возвращения Почаевской лавры в государственную собственность и расследования антиукраинской деятельности священнослужителей УПЦ (МП).

Затем Министерством культуры и информационной политики создана комиссия, проверяющий использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры.

Весной этого года тогдашний министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в Почаевской Успенской лавре продолжается проверка финансовой отчетности.

5 апреля в Верховной Раде предложили поддержать обращение к правительству о расторжении с УПЦ (Московского патриархата) договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры. Соответствующий проект постановления (№9179) зарегистрирован 3 апреля. В пояснительной записке к нему сказано, что сегодня Почаевская лавра является "источником "русского мира" и стала "форпостом антиукраинских сил и очагом межконфессионального противостояния и раздора".

В Лавру входит 18 сооружений, они были переданы в аренду в 2003 году (во времена премьерства Виктора Януковича при президенте Леониде Кучме) на 49 лет, которая должна действовать до 2052 года.

В Почаевской лавре притаились преданные "фанаты Путина". Весной СБУ сообщила о подозрении 48-летнему послушнику Почаевской Успенской лавры УПЦ (МП) за отрицание российской агрессии.

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