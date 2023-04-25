Такой проверки, как в Киево-Печерской Лавре, не происходит, потому что там продолжает действовать соответствующее соглашение.

В Почаевской Успенской лавре продолжается проверка финансовой отчетности. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире информационного телемарафона.

"Там такой проверки, как в Киеве (в Киево-Печерской лавре - УНИАН), не происходит, потому что там продолжает действовать соответствующее соглашение. Есть проверка финансовой отчетности. В дальнейшем будем нарабатывать варианты работы в Почаеве", - сказал он.

Также он добавил, что истек срок действия соглашения использования УПЦ МП нескольких храмов на территории Черниговского заповедника.

Видео дня

"Там процесс переговоров с представителями прихода начался более или менее цивилизованно. Также есть нюансы, связанные с их действиями в прошлом, но сейчас прорабатываем общую позицию, каким образом в ближайшее время мы вернем себе в управление исторические памятники Черниговского заповедника", - сказал он.

Ситуация вокруг Почаевской лавры - детали

В декабре 2022 года на сессии Тернопольского областного совета, на территории которого расположена Почаевская лавра, было проголосовано за обращение к руководителю правительства, парламента, СБУ и генпрокурора относительно возвращения лавры в государственную собственность и расследование антиукраинской деятельности священнослужителей УПЦ (МП).

Также 1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

10 марта 2023 Свято-Успенский монастырь УПЦ МП предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта этого года.

Однако представители УПЦ МП не желают покидать лавру и заявляют, что не видят оснований для выселения.

Также они обжаловали соответствующее решение в суде, но 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в обеспечении иска к заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Комиссия по приемке-передаче государственного имущества заповедника из-за сопротивления УПЦ МП не может начать свою работу.

Министерством культуры и информационной политики создана комиссия, проверяющая использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры.