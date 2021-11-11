Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу.

Служба безопасности Украины передала крупную партию вооружения Министерству обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Речь идет об арсенале общей стоимостью около 1 млрд грн, который контрразведка СБУ изъяла в ходе спецопераций. Указанное вооружение было признано вещественными доказательствами в производствах СБУ и находилось под арестом.

Учитывая обстановку в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство: Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу. Это первый подобный случай в истории Украины.

Читайте такжеНанес ущерб на 700 миллионов гривень: ГБР сообщило о подозрении экс-заместителю Тарана (видео)В частности, СБУ в ходе обысков изъято и передано Министерству обороны Украины вооружение общим весом более 500 тонн:

оружие (гранатометы);

боеприпасы (мины и выстрелы к гранатометам);

взрывчатые вещества (тротил);

36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Печора") и сопутствующее оборудование к ним;

составляющие к огнестрельному нарезному оружию;

двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетов Ми-24, самолетов типа "Су" и "Миг");

комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танков), зенитно-ракетных комплексов и систем залпового огня;

фосфорные и соляные кислоты.

Так, российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего пользования. СБУ открыла по данному факту уголовное производство. Также было установлено, что документы о легальном ввозе и хранении военной продукции отсутствовали.

Использование указанного военного имущества значительно усилит материально-техническое обеспечение и состояние боевой готовности Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые запустят серийное производство боеприпасов для гранатометов.

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Автор: Лариса Бекета