СБУ - одно из ключевых звеньев сил обороны, имеющее рекордный уровень доверия, - эксперт

Политолог обращает внимание на успешные действия Службы во вражеском тылу и мощную работу Контрразведки СБУ.

Эффективные результаты СБУ подтверждают, что она сегодня является одним из ключевых звеньев Сил Безопасности и Обороны. Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий, комментируя 33-годовщину создания СБУ.

По мнению эксперта, определяющими стали изменения, которые провел Василий Малюк, возглавив СБУ в июле 22-го. "Он, без преувеличения лучший глава в истории Службы, который смог быстро и квалифицированно перестроить ее работу во время войны. Не случайно в СБУ сегодня самый высокий уровень доверия общества среди всех правоохранительных органов, который, к тому же, является рекордным за все годы Независимости", - акцентирует политолог.

Эксперт считает ключевыми успехи Службы во время боевой работы на линии фронта. "СБУ разработала действенную стратегию использования беспилотников для различных задач - на поле боя и в глубоком тылу рф. От морских дронов до ударных БПЛА. А спецназовцы Службы входят в тройку лучших подразделений по эффективности работы с дронами. Всего с начала войны СБУ уничтожила: почти 1 700 российских танков, почти 3 тыс. ББМ, более 500 РЭБов и почти 240 средств ПВО. Василий Малюк создал в составе СБУ эффективные "антидронные" расчеты. Они успешно сбивают российские "Суперкамы", "Орланы", "Залы" и "Ланцеты". А кибера СБУ - вычисляют и уничтожают экипажи, которые управляют этими дронами", - пишет Голобуцкий.

Видео дня

Политолог также обращает внимание на успешные действия Службы во вражеском тылу и мощную работу контрразведки СБУ. "Спецслужба поразила уже около 200 сверхважных объектов - военных аэродромов, складов оружия, НПЗ и нефтебаз, заводов, которые производят дроны и КАБы. Россия потеряла миллиарды долларов, которые могла потратить на войну. При этом контрразведка СБУ постоянно переигрывает противника и находится на шаг впереди россиян в этой войне. С начала полномасштабной войны СБУ разоблачила более 100 агентурных сетей. Среди задержанных контрразведкой также известные политики из разных политсил, которые вели подрывную деятельность против Украины в интересах кремля", - резюмирует эксперт.

Ранее с поздравлением в честь годовщины создания Службы выступил глава СБУ Василий Малюк.

"Наш приоритет - уничтожить как можно больше врагов и освободить свою землю. Украинцы делали это уже много раз: только меняли казацкие сабли на современное оружие и FPV-дроны. Имеем хорошую генетическую память, умноженную на жажду свободы и ненависть к российским палачам", - заявил он.

Вас также могут заинтересовать новости: