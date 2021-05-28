Мальчик до сих пор находится в медикаментозной коме.

43-летняя винничанка, которая пьяной сбила школьника, вышла на свободу.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Ее семья внесла 180 тысяч гривен залога и женщину освободили из СИЗО. Члены семьи пострадавшего мальчика возмущены этим.

Родители 13-летнего Андрея Тарасюка говорят, что виновница ДТП перечислила на его лечение только 10 тысяч гривен. Этого не хватает даже на один день терапии.

Мальчик до сих пор в медикаментозной коме, у него открытая черепно-мозговая травма и многочисленные переломы.

В Виннице пьяная женщина сбила ребёнка

В понедельник, 24 мая, 43-летняя женщина наехала на 13-летнего мальчика. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Установлено, что женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови женщины в момент аварии превышало норму в 16 раз.

Позже выяснилось, что она состоит на учете у нарколога из-за алкоголизма.

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Автор: Людмила Жерновская