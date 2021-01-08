Летный планшет экипажа был найден в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой.

Украинская сторона начала исследовать летный планшет экипажа, найденный на месте катастрофы падения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

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«При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора продолжается расследование катастрофы самолета возле Тегерана. За год проведено более двух сотен процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, постоянно сотрудничаем с компетентными органами Ирана и Канады», - отметила она.

В рамках международного сотрудничества, добавила Венедиктова, украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы, где частично смогла осмотреть и сфотографировать обломки самолета.

«Сейчас в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов», - отметила она и добавила: «Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине».

Венедиктова напомнила, что на днях украинская сторона получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета. «На анализ этого документа и внесение в него замечаний и предложений - 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) - его обнародуют», - отметила генпрокурор.

Сбивание украинского самолета в Иране: что известно

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, выполнявший рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.

Утром 11 января Иран официально признал, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ. В официальном заявлении говорится, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Самолет по ошибке приняли за вражеский объект, после того как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей исламской революции. За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

Правительство Ирана решило выплатить компенсации в размере $150 тыс. семьям погибших в катастрофе украинского Boeing, сбитого в январе 2020 года недалеко от Тегерана.

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Автор: Светлана Закелова