Сегодня, 22 августа, на границе Тернопольской и Хмельницкой областей развернули самый длинный флаг Украины длиной 3 км.
Как передает корреспондент УНИАН, событие посвятили 30-летию Независимости Украины.
Развернутый флаг внесен в "Книгу рекордов Украины" как самый длинный флаг единства длиной 3 км.
После развертывания флага детские коллективы обеих общин исполнили гимн Украины.
Всего для держания символического флага было привлечено ориентировочно 3 тысячи человек.
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Ранее УНИАН сообщал, что украинские парашютисты "станцевали" гопак в небе. Все это попало на видео.
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