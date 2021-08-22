Развернутый флаг длиной 3 километра внесен в "Книгу рекордов Украины".

Сегодня, 22 августа, на границе Тернопольской и Хмельницкой областей развернули самый длинный флаг Украины длиной 3 км.

Как передает корреспондент УНИАН, событие посвятили 30-летию Независимости Украины.

Развернутый флаг внесен в "Книгу рекордов Украины" как самый длинный флаг единства длиной 3 км.

После развертывания флага детские коллективы обеих общин исполнили гимн Украины.

Всего для держания символического флага было привлечено ориентировочно 3 тысячи человек.

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Ранее УНИАН сообщал, что украинские парашютисты "станцевали" гопак в небе. Все это попало на видео.

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Автор: Григорий Бондарь