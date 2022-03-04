Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал боевую ситуацию по регионам.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские защитники и защитницы остановили врага на большинстве направлений, главное сейчас - устоять.

Об этом он заявил в своем обращении к украинцам, отметив, что уже более 196 часов Украина дает отпор российским оккупантам.

"В эти часы и дни происходит слом ситуации. Время излома требует собранности, особой концентрации. Наши защитники и защитницы остановили врага на большинстве направлений. На некоторых Вооруженные силы осуществили успешное контрнаступление", - рассказал министр.

По его словам, остается сложной ситуация на юге, где враг в последние часы обстреливал Запорожскую АЭС, но "боевой дух людей в казацком крае такой, что оккупанты обречены на поражение".

"Непреодолимой крепостью стоит Харьков. Вся Украина с болью смотрит на российские обстрелы. Но теперь вся Европа знает, что Харьков – не только интеллектуальный и промышленный центр, но и гордый город отважных граждан", - подчеркнул Резников.

Он добавил, что продолжаются бои на Сумщине и Черниговщине, которые спасают Киев от осады.

"Пока управление страной и армией не нарушено – у врага никаких шансов. На востоке и юге – везде – украинский народ дает отпор врагу и приближает победу", - подчеркнул глава Минобороны.

По итогам 8 суток потери русской армии превысили 10 тыс. убитыми и ранеными - подтверждено уничтожение минимум одного русского генерала.

По мнению Резникова, российское общество начинает чувствовать и осознавать эти потери.

"Уничтоженную российскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами. В Вооруженные силы в качестве трофеев поступило едва ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды "вернутся" врагу", - подчеркнул он.

Министр добавил, что Украина также несет потери - почти каждый час поступают известия, что российские оккупанты снова убили мирных жителей, есть потери и среди украинских воинов.

"Они бьются как киборги, но в груди - живое сердце. Каждый из них будет почтен как герой. Люди-самое ценное для нас. Я очень надеюсь, что российская сторона выполнит обязательства по созданию гуманитарных коридоров", - отметил он.

По его мнению, в течение последних дней было принято много сложных решений, руководству приходилось маневрировать, чтобы сохранить армию, но "всю нашу землю мы вернем".

"Мы с болью смотрим на разрушенные здания после российских обстрелов. Мы все отстроим. Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат "Гетман Сагайдачный" не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный. Главное сейчас-устоять", - подчеркнул Резников.

Министр уточнил, что понимает, что сейчас многие люди измучены и шокированы потерями, однако впереди еще очень сложный период, в течение которого понадобится много сил и выдержки.

"Но хочу сказать всем. Украинцы - вы невероятные! Враг озадачен и напуган. Мы его еще не победили. Но это время неотвратимо приближается. Кремлевские крысы уже дрожат. Часть активно ищет способ убежать... Мы защитим нашу страну и оставим ее будущим поколениям цветущей, успешной, лучшей, чем была", - отметил он.

Напомним, Стефанчук призвал Европу и мир способствовать закрытию неба над Украиной: "Остановите ядерного маньяка!".

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