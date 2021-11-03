Одним из крупнейших поставщиков медицинского кислорода в больницы в период пандемии, когда с начала октября количество COVID-19 пациентов в Украине выросла вдвое, стала группа "Метинвест".

Об этом говорится в материале Forbes, посвященном катастрофическом недостатке кислорода в украинских больницах, где потребление кислорода увеличилось на 30%, до 367 т в сутки.

В металлургии кислород необходим для того, чтобы производить сталь и чугун. Он используется как продукт горения в технологической цепочке. Кислород, который получают в ходе сепарации на металлургических предприятиях, по своим параметрам соответствует медицинскому – чистота 99,5% и выше. Заводы компании бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского – "Азовсталь", "Запорожсталь", ММК имени Ильича – в течение октября поставляли в больницы в среднем 80 т кислорода в сутки. В ноябре заводы группы увеличили объем поставки до 100 т кислорода в сутки, что позволяет обеспечить потребности 10 000 пациентов.

Всего с начала пандемии предприятия "Метинвест" поставили более 2000 тонн жидкого и почти 410 000 кубометров газообразного кислорода медикам Запорожья, Мариуполя, Киева, Чернигова, Харькова, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Чтобы поставлять кислород больницам, нужно получить сертификат, качество продукции проверяют специальные лаборатории. "Например, потребовалось несколько месяцев, чтобы начать производить медицинский кислород на "Ривнеазоте". Это время ушло на сертификацию, отладку технического процесса. В какую именно больницу будет поставлен кислород, решает Министерство здравоохранения Украины. "Если Минздрав видит в каком регионе дефицит, то мы туда начинаем отгружать", – говорит Олег Арестархов, директор по коммуникациям Group DF.

Производить медицинский кислород начал и государственный "Энергоатом", оператор всех атомных электростанций Украины. С момента получения лицензии в марте 2021 года госкомпания произвела почти 33 000 кубометров кислорода на трех атомных станциях – Запорожской, Ривненской и Хмельницкой.

Использование промышленного кислорода спасло тысячи жизни в Европе, и Украина идет тем же путем, говорит Владимир Красьоха, главврач Вознесенской больницы. Его больница бесплатно получила 20 т кислорода от "Запорожстали". На рынке это стоило бы почти 500 000 грн, а больнице пришлось оплатить только доставку – около 60 000 грн.

"Получили, делимся с соседними больницами, – говорит Красьоха. – Мы хотели бы еще привезти благотворительный кислород, но сейчас этот процесс полностью администрирует Минздрав. Я это поддерживаю, поскольку раньше одна больница могла взять себе больше кислорода, а другим могло не хватить".

Автор: Григорий Бондарь