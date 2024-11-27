Информацию предоставило Главное управление коммуникаций ВСУ.

Главное управление коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день в запас был уволен 41 человек высшего офицерского состава, включая генерал-майора, генерал-лейтенанта и генерал-полковника. Именно они занимают стратегические командные должности.

Причина — по состоянию здоровья, говорится в сообщении ГУ коммунакаций ВСУ на запрос "Радио Свобода".

"За время полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, в период с 24.02.2022 по 01.08.2024 с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек высшего офицерского состава", - говорится в материале.

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При этом, за тот же период времени, на военную службу был принят всего один военный высшего офицерского состава.

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Ранее УНИАН сообщал, что генерал-лейтенанта Юрия Содоля тоже уволили с военной службы на основании заключения военно-врачебной комиссии. Это произошло еще 14 октября.

Кроме того, один военный рассказал, что его списали как непригодного к несению службы в штурмовых подразделениях после того, как он получил минно-взрывное ранение и, впоследствии, инвалидность. Теперь же он работает в ТЦК.

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