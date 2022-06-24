Теперь на базе бывших кафедр русского языка и истории русской литературы будет кафедра славянской филологии.

В одном из старейших университетов Восточной Европы Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина ликвидировали кафедры русского языка и литературы.

Об этом сообщает STATUS QUO со ссылкой сотрудников университета.

Теперь в университете будет действовать кафедра славянской филологии. Для этого привлекли преподавателей польского языка.

"На базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и литературы была создана кафедра славянской филологии", - рассказали в ХНУ.

По данным СМИ, реорганизация кафедр произошла 1 июня.

В начале марта от взрыва с мощной ударной волной пострадали два корпуса ХНУ имени В. Каразина - фасады зданий остались без окон. Погибших и пострадавших в самом университете не было.

Как сообщили в Минобразования, сейчас университет находится в Харькове. Министерство готово, в случае ухудшения ситуации, предложить разные варианты, в том числе перемещение университета. В Полтаве, по приглашению ректората "Полтавской политехники", в относительной безопасности перемещены и развернуты элементы критической инфраструктуры университета: резервные сервера для обеспечения электронного документооборота, учебно-методических материалов, обеспечение образовательного процесса, работы веб-ресурсов.

В Харькове исполняет обязанности большинство работников. В частности, бухгалтерская служба, административно-хозяйственная часть и тому подобное.

С 28 марта ХНУ запустил образовательный процесс в дистанционном режиме.

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